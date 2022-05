Post Malone: Rapper zum ersten Mal Vater!

Das sind ja mal richtig tolle Neuigkeiten: Rapper und Musikstar Post Malone wurde zum allerersten Mal Vater. Normalerweise hält er sich sehr zurück, was sein Privatleben angeht. Doch dass er Nachwuchs bekommen hat, konnte er einfach nicht für sich behalten. So hat er nun der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er Papa geworden ist.

Auch wenn er einer der größten Stars der Musikbranche ist und immer von super vielen Menschen umgeben ist, sobald er in der Öffentlichkeit zu sehen ist, so hält er fast alles über sein privates Leben geheim. Doch vor voller Stolz konnte er nun sein Familienglück nicht so ganz für sich behalten.

Wer ist Post Malone eigentlich?

Der Musiker Post Malone heißt mit bürgerlichen Namen Austin Richard Post. Er wurde am 4. Juli 1995 in New York geboren und ist einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit. Es gibt fast keine Preise, die er noch nicht gewonnen hat. Seine Songs haben auf Streaming-Plattformen viele Millionen Aufrufe. Mehrere haben sogar die Milliarden-Marke geknackt. Seit 2018 ist es für ihn ganz normal, in den Charts zu landen. In den USA ist er sogar fast immer auf dem ersten Platz gelandet. Vor allem Songs wie „rockstar“ oder „Sunflower“ sorgten für sehr viel Aufsehen. Doch nun macht er mit etwas ganz anderem Schlagzeilen.

Post Malone ist Papa geworden

In einem Interview mit dem People-Magazin hat er über sein großes Glück gesprochen. Er wird nämlich bald Vater – und das zum ersten Mal. „Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in meinem Leben, ich bin so glücklich wie noch nie", verriet er. „Es ist Zeit, mich um meinen Körper, meine Familie und meine Freunde zu kümmern und jeden Tag so viel Liebe zu verbreiten, wie wir können", setzte er noch fort. Über seine Freundin ist allerdings sehr wenig bekannt und auch sonst gibt es nicht viele Details über sein Privatleben, welches er sehr bedeckt hält.