Aaron Paul: Breaking Bad-Star ist Papa geworden!

Der Schauspieler und „Breaking Bad“-Star Aaron Paul ist zum zweiten mal Papa geworden. In einem Interview hat er nun einige Details über sein erneutes Familienglück verraten – zum Beispiel das Geschlecht und den Namen. Zudem gibt es eine echte Überraschung, wer der Patenonkel des Kleinen wurde.

Für Aaron Paul könnte es zurzeit kaum besser laufen. Nicht nur in seinem Job läuft es zurzeit hervorragend, sondern auch privat. Seit neun Jahren ist er nun mit Lauren Parsekian verheiratet und die beiden haben nun zum zweiten Mal Nachwuchs bekommen. In einem Gespräch hat der frisch gewordene zweifache Papa ziemlich viele Details über sein Glück erzählt.

Aaron Paul erneut Vater geworden

Während seines Auftritts in „The Tonight Show“, welche von Jimmy Fallon moderiert wird, verkündete Aaron Paul sein erneutes Babyglück. Er habe nämlich einen Jungen bekommen und ihm den Namen Rydin Caspian gegeben. Auf seinem Instagram-Account hat er sogar einen Beitrag mit Bild und einer süßen Liebeserklärung veröffentlicht. Das war aber nicht das erste Mal, dass der Schauspieler Nachwuchs bekommen hat. Vor vier Jahren brachte seine Frau nämlich die kleine Story Annabelle zur Welt. Aaron Paul hat sich bei der Suche nach einem Patenonkel für seinen Jungen eine ganz besondere Person ausgesucht.

Bryan Cranston wird Patenonkel

Gemeinsam standen Aaron Paul und Bryan Cranston am Set von „Breaking Bad" vor der Kamera. Es wurde einer der Produktionen mit dem größten Hype. Es hätte kaum besser laufen können. In der Spin-Off-Serie „Better Call Saul" kehren die beiden sogar endlich wieder gemeinsam zurück. „Breaking Bad" endete nämlich vor bald neun Jahren. Nun sind die beiden auch familiär verbunden. Aaron Paul wählte nämlich seinen Schauspielkollegen als Patenonkel für seinen Sohn Rydin Caspian aus. „Ich liebe diesen Mann über alles, er ist einer meiner allerbesten Freunde, deshalb war das absolut keine Frage", sagte er Jimmy Fallon in seiner Show.