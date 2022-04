Britney Spears: Die Sängerin ist wieder schwanger!

Für Britney Spears könnte es zurzeit kaum besser laufen. Nachdem sie jahrzehntelang gegen die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears kämpfte und diesen Prozess nun auch gewann, lebt sie endlich das Leben, was sie schon immer wollte. In den sozialen Netzwerken teilt sie die Erlebnisse ihres neuen Lebensabschnittes. Jetzt hat sie mal wieder richtig tolle Neuigkeiten für ihre Fans. Die 40-Jährige ist nämlich erneut schwanger und erwartet ihr drittes Baby.

Die Sängerin Britney Spears genießt ihre gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Vorher war das nämlich nicht so einfach möglich, als ihr Vater Jamie Spears große Teile ihres Lebens kontrollierte und sie selbst viele Dinge gar nicht selbst entscheiden durfte und konnte. Damit ist seitdem Prozessgewinn gegen ihn nun endgültig Schluss.

Britney Spears erwartet drittes Kind

Erst vor Kurzem reiste sie nach Maui. Via Social Media nahm die 40-Jährige ihre Fans mit. Als sie dann auf dem Rückweg war, gab es eine Überraschung – sie ist erneut schwanger. „Ich habe so viel Gewicht verloren, um auf meine Maui-Reise zu gehen, nur um es wieder zuzunehmen … Ich dachte ,,Mensch … was ist mit meinem Magen passiert???““, schrieb sie auf Twitter. Ihr Lebensgefährte Sam Asghari riet ihr zu einem Schwangerschaftstest – und sie da: Sie ist tatsächlich erneut schwanger.

Sie hat bereits zwei Kids

Die „Gimme More“-Interpretin ist allerdings nicht zum ersten Mal schwanger. Am 14. September 2005 brachte sie Sean und am 12. September 2006 Jayden James zur Welt, welche sie gemeinsam mit Kevin Federline bekam. Die beiden waren drei Jahre verheiratet. Im Jahr 2007 wurden sie offiziell geschieden. Nun folgt das dritte Kind. Schon gelesen? Jennifer Lawrence: Hollywood-Star ist Mama geworden!