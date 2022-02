Jennifer Lawrence: Hollywood-Star ist Mama geworden!

Lange hat man auf diese Nachricht gewartet – nun ist es endlich so weit. Hollywood-Star Jennifer Lawrence und Ehemann Cooke Maroney haben ein gemeinsames Baby bekommen. Es ist das erste Kind der Schauspielerin und des Galeristen. Ein paar Details sind sogar schon an die Öffentlichkeit gekommen.

Dass Jennifer Lawrence schwanger war, war lange kein Geheimnis. Anfang September lüftete sie nämlich das Geheimnis. Es hat eine Weile gedauert, bis endlich die tollen Baby-News da sind, doch nun ist es endlich so weit. Das Hollywood-Sternchen und ihr Ehemann Cooke Maroney sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Das Baby ist endlich da

Eine Schwangerschaft dauert natürlich seine Zeit. Dennoch konnten es nicht nur die beiden und deren Angehörigen kaum erwarten, sondern auch eine Menge Fans. Nun gibt es aber endlich Gewissheit, dass der Nachwuchs gesund zur Welt gekommen ist. Das berichten nämlich übereinstimmend Medien wie die TMZ oder Page Six. Laut den Berichten soll das Baby in Los Angeles zur Welt gekommen sein. Doch weder der Name noch das Geburtsdatum wurden bisher öffentlich gemacht – und das hat auch einen Grund.

Jennifer Lawrence und die Privatsphäre

Eine Schwangerschaft kann man natürlich irgendwann nur noch sehr schwer geheim halten. So verriet die Schauspieler im September letzten Jahres, dass sie mit ihrem Cooke Maroney ihr erstes Kind erwarten würde. Nun soll es endlich da sein. Dennoch gibt es kaum nähere Infos dazu. Das liegt vor allem daran, dass das Ehepaar sehr viel Wert auf Privatsphäre legt. So verrät sie nur wenig über das Leben neben Hollywood.