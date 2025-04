Polizei, Drohnen und Kameras: Totale Überwachung am Ballermann

Die Party-Saison am Ballermann steht in den Startlöchern! Der Bürgermeister von Mallorca, Jaime Martínez, stellt sein neues Sicherheitskonzept für die Playa de Palma – und das hat es in sich.

Der Politiker will vor allem klare Kante gegen Rudelsäufer zeigen. Deshalb soll die Polizei am Ballermann sehr präsent sein. Die ständige Bereitschaftsgruppe wird auf 270 Beamte aufgestockt, wie die Bild-Zeitung schreibt. Auch ein Soforteinsatzkommando kann eingesetzt werden. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, plant die Polizei mit einem Drei-Schicht-Betrieb.

Polizei ist 24/7 an der Playa de Palma unterwegs

Das Sicherheitskonzept umfasst mehrere Schwerpunkte – darunter Störungen der öffentlichen Ordnung, Trinkgelage auflösen und der illegale Straßenhandel soll bekämpft werden. Auch Zivilbeamte sind an der Playa de Palma unterwegs. Zudem wird auch in die Überwachungstechnik investiert: Neben Drohnen wird auch die Videoüberwachung ausgebaut.

Die Regeln an der Playa de Palma wurden in den vergangenen Jahren immer wieder verschärft – besonders in Bezug auf Alkohol. Verstöße dagegen werden konsequent geahndet – wer sich nicht daran hält, muss hohe Bußgelder blechen. Mit dem Sicherheitskonzept soll das Wohlbefinden von Touristen und Einheimischen gewährleistet werden, aber auch das Image der Playa de Palma – zuletzt ist die Party-Meile immer wieder in Verruf geraten.

„Wir werden eine neue Playa erleben“

Ansässige Gaspronomen und Hotel-Chefs befürworten die Maßnahmen. „Wir werden eine neue Playa erleben“, ist sich Pedro Marin, der Chef des Hotelverbandes sicher.“ Der Inhaber des beliebten Lokals „Sommerland“ Carlos Lucio meint: „Diese Maßnahmen sind überfällig. Endlich gibt es ein gutes Sicherheitskonzept.“