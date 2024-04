Partyurlaub: Die besten Mallorca-Alternativen weltweit

Der Ballermann ist das deutsche Party-Mekka schlechthin. Die Insel ist jedoch in der Hauptsaison überfüllt und vor allem teuer. Es gibt weltweit einige Alternativen zur Playa de Palma auf Mallorca.

Mallorca gehört zu den beliebtesten Urlaubs-Zielen der Deutschen. Gerade in der Hochsaison sind jedoch viele Hotels ausgebucht oder man muss tief in die Tasche greifen. Zudem ist die Playa de Palma oft komplett überfüllt. Es gibt aber einige Alternativen zu einem Partyurlaub am Ballermann.

Das sind die besten Alternativen weltweit

Spanien: Ibiza

Gar nicht so weit weg von Mallorca ist die Insel Ibiza. Neben einer wunderschönen Landschaft gibt es hier auch unzählige Party-Loactions. Besonders beliebt ist der Club „Pacha“, welcher inzwischen über die Grenzen hinaus bekannt wurde. Denn dieser hat mittlerweile Ableger in München, Barcelona und auf Gran Canaria.

Spanien: LLoret de Mar

Und gleich nochmal Spanien! Lloret de Mar ist eine Stadt an der Costa Brava in der spanischen Region Katalonien und ist vor allem bekannt für ihre wunderschönen Strände am Mittelmeer. Und auch Partyurlauber kommen voll auf ihre Kosten: Die Partymeile zieht sich hier vom Strand bis in die Innenstadt. Zu den beliebtesten Clubs gehören „Revolution“ sowie „St.Trop“. Neben Diskotheken gibt es hier auch zahlreiche Bars.

Bulgarien: Goldstrand

Der „Goldstrand“ in Bulgarien wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter und stellt eine echte Alternative zu einem Partyurlaub auf Mallorca dar. Der Unterschied: In Bulgarien zahlt man deutlich weniger. Denn hier sind die Hotels und auch die Flüge vergleichsweise günstig. Somit bleibt mehr Geld fürs Feiern übrig. Der „Goldstrand“ wird auch als das „Mallorca des Balkans“ bezeichnet. Auch einige Mallorca-Stars treten in Bulgarien auf.

Griechenland: Korfu

Partyhotspot in Korfu ist die Hauptstadt Kerkyra. Die Stadt ist für ihre kopfsteingepflasterten Straßen und ihre pastellfarbenen venezianischen Bauten bekannt. Auf der Party-Meile „Emporico“ gibt es unzählige Clubs, Bars, Cafés und Restaurants. Auch viele Cocktailbars und Beach-Locations gibt es hier. In Griechenland gibt es noch einen weiteren Party-Hotspot – und zwar der Ort Melia auf der Insel Kreta.

Kroatien: Novalja

Viele Partytouristen zieht es auf die Insel Pag in Kroatien. Hotspot ist hier vor allem der Ort Novalja. Es handelt sich dabei um die zweitgrößte Stadt auf der Insel, welche zwischen Rijeka und Zadar in der kroatischen Adria liegt und bezeichnet sich selbst als touristisches Zentrum der Insel. Bei Party-Touristen ist vor allem der Strand Zrce beliebt.

Italien: Rimini

Die in Italien gelegene Küstenstadt Rimini bietet einen 15 Kilometer langen Strandabschnitt. Dort gibt es nicht nur Liegestühle und Sonnenschirme zum Relaxen, sondern auch viele Partylocations. Tagsüber kann man erfrischende Cocktails schlürfen und abends kann man auf Beachpartys ausgelassen feiern. Die Diskothek „Baia Imperiale“ ist einer der größten Nachtclubs in ganz Europa.

USA: Miami Beach

Auch außerhalb von Europa gibt es Party-Alternativen – und zwar in den USA. Genauer gesagt in Miami Beach in Florida. Die Strände sind kilometerlang und die Bars, Restaurants und Diskotheken legendär. Zahlreiche Studenten feiern mit „Spring Break“ in die Frühlingsferien. Am Ocean Drive verbringen viele tausende Touristen ihren Partyurlaub. Und auch sonst gibt es viele Ausflugsziele – von Disney World bis hin zu den Everglades. Spektakulär sind in Florida auch die Sonnenuntergänge.

Brasilien: Copacabana

Braun gebrannte Körper, wo man nur hinsieht und ein kilometerlanger Sandstrand: Dieser befindet sich im Stadtteil Copacabana in Rio de Janeiro und zählt zu den berühmtesten Stränden weltweit. Party steht natürlich hier ganz oben auf der Liste. Ein Highlight ist Silvester: Tausende Menschen verfolgen zum Jahreswechsel das spektakuläre Feuerwerk am Strand.