Party-Sensation auf Mallorca: Heino tritt am Ballermann auf – was Micaela Schäfer damit zu tun hat

Es ist die Rückkehr einer großen Legende an den Ballermann! Mit 86 Jahren wird Heino an der Playa de Palma auftreten – damit ist er der älteste Künstler in der Party-Hochburg. Der Bierkönig hat ihn für eine Mega-Gage verpflichtet – und ganz unschuldig an dem Deal ist Micaela Schäfer nicht.

Heino und Micaela Schäfer haben sich in einem Restaurant kennengelernt

Mit dem Party-Song „Ein Gläschen am Morgen“ gehen Micaela Schäfer und Heino in die Ballermann-Saison 2025. Das Erotikmodel hat nun ausgeplaudert, wie es dazu kam. „Heino und ich kennen uns schon seit seinem 80. Geburtstag. Den hat er in dem Restaurant in Berlin von meinem Ex gefeiert, dort war ich auch. Wir haben uns direkt gut verstanden, er ist so ein feiner Mann. Ein ganz großer Star mit einem großen Herzen“, sagt Micaela Schäfer in einem Interview mit RTL.

Nach der Party-Sause blieben die beiden in Kontakt: „Dann haben wir uns beim Leipziger Opernball im Oktober getroffen. Im Anschluss fragte mich sein Manager Helmut Werner, ob ich mir nicht ein gemeinsames Projekt vorstellen könnte. Dass ich mich nicht unbedingt als Sängerin sehe, sondern als Model, habe ihm direkt gesagt.“

Von der Idee eines Mallorca-Songs wurde Micaela Schäfer überzeugt: „Ich habe ja schon ein wenig Erfahrung auf Mallorca sammeln können. Hatte schon Auftritte im Megapark, dem Bierbrunnen oder der MK-Arena in der Bierstraße. Daher weiß ich, was die Fans da so hören und sehen wollen.“

Den Clip mit Heino und Micaela Schäfer haben auch die Verantwortlichen vom Bierkönig gesehen – und diese buhlten offenbar schon länger um die Schlager-Legende. „Er erfindet sich eben immer wieder neu und bleibt sich dabei auch treu. Das kommt dann auch bei der Jugend gut an und damit auch im Bierkönig“, meint Micaela Schäfer zu RTL. Heino ist bereits in den 80er Jahren einmal am Ballermann aufgetreten – nun feiert er dort seine Rückkehr und hat am 31. Mai 2025 seinen ersten Auftritt im Bierkönig. Der Party-Tempel hat den Schlager-Sänger für sechs Auftritte in diesem Jahr verpflichtet.