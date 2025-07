Party am Brandenburger Tor steht vor dem Aus: Steht das ZDF ohne Silvestershow da?

Die Silvester-Party am Brandenburger Tor in Berlin ist die größte des Landes. Doch nun könnte die Party ausfallen! Steht das ZDF zum Jahreswechsel ohne Silvestershow da?

Während Florian Silbereisen für den „Silvester-Schlagerbooom“ in der ARD engagiert wurde, steht das ZDF möglicherweise vor einem Silvester-Problem. Seit Jahren präsentieren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner die Silvestershow vom Brandenburger Tor in Berlin – doch diese könnte in diesem Jahr ausfallen.

Silvester-Party am Brandenburger Tor in Berlin wackelt

Das ZDF überträgt zwar die Silvester-Party vom Brandenburger Tor, aber ist nicht der Veranstalter. Dahinter steckt nämlich das Unternehmen „Berlin feiert Silvester GmbH“. Die Firma hat mitgeteilt, dass man die Party in diesem Jahr wohl nicht durchführen werde. Denn es wurden bisher keine Geldmittel vom Senat zugesagt.

Zwar sei das ZDF als Partner wieder dabei, jedoch reiche das für die Finanzierung nicht aus. Es fehle vor allem die Zusage der landeseigenen Firmen „Visit Berlin“ und „Berlin Partner“. Zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro hätten diese beigesteuert, in dem sie Werbeflächen buchen.

Zwar habe man bisher auch kaum Geld an der Silvester-Party verdient, jedoch sei man mit einer roten Null herausgekommen. Doch in diesem Jahr droht aufgrund der fehlenden Zusage des Senats ein Minusgeschäft. Benedikt Alder, Geschäftsführer der BfS, sagt in der Bild-Zeitung: „Wir haben bisher kein Geld mit der Silvester-Party am Brandenburger Tor verdient, hatten aber immerhin eine rote Null. Dieses Jahr würde es noch viel schwieriger.“ Das Unternehmen sei gezwungen, die Planungen erstmal einzustellen.

Im vergangenen Jahr war die Silvester-Party am Brandenburger Tor mit 65.000 Tickets zu 20 Euro ausverkauft. Die Ticketpreise zu erhöhen, ist für Benedikt Alder keine Option: „Es kommt für uns nicht infrage, den Menschen 50 Euro aus der Tasche zu ziehen. Es ist für uns eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass auch Familien und Geringverdiener an der Veranstaltung teilnehmen können.“

Beim ZDF wartet man derzeit noch ab. Ein Sendersprecher lässt gegenüber DWDL verlauten: „Das ZDF beobachtet die aktuellen Entwicklungen und ist mit dem Veranstalter im Gespräch.“ Der Senat hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Im vergangenen Jahr traten unter anderem Alex Christensen, Rapper Bausa, Rapperin Shirin David, ESC-Sieger Nemo sowie die Sängerin Sarah Engels auf.