Orkan „Ylenia“ wütet in Deutschland: Bahn stellt Fernverkehr ein!

Dachziegel fliegen umher, Bäume sind umgestürzt und Flüge sowie Züge wurden gestrichen: Orkantief „Ylenia“ hat Deutschland seit der vergangenen Nacht fest im Griff. Der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt hat dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Feuerwehr in Berlin hat den Ausnahmezustand ausgerufen.

Meteorologen warnten bereits zuvor, dass es der Orkan in sich hat. Mit voller Wucht hat er auch in der Nacht zum Donnerstag in Deutschland zugeschlagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben und warnt vor heftigen Orkanböen. Besonders betroffen ist demnach der Norden und Osten des Landes. Wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ hat die Berliner Feuerwehr den Ausnahmezustand ausgerufen. „Bitte vermeiden Sie unnötige Wege und bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause“, so Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Bahnverkehr in vielen Bundesländern eingestellt

Die Bahn hat den Fernverkehr in vielen Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs. Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gibt es auch in anderen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Nicht nur die Bahn ist von dem Sturm betroffen: Die Lufthansa hat beispielsweise mehrere Flüge gestrichen.

Am Donnerstag müssen die Schüler in Nordrhein-Westfalen nicht zur Schule. Große Schäden wie an Gebäuden blieben bisher aus. Zwar lässt der Sturm am Donnerstagnachmittag etwas nach – aber das nächste Tief ist am Freitag bereits in Anmarsch. „Am Freitag nähert sich von Westen her ein weiteres Orkantief Deutschland, das sich in der Nacht knapp nördlich von Deutschland ostwärts verlagert. Es bringt im Flachland verbreitet Böen zwischen 90 und 110 km/h, stellenweise können Orkanböen um 120 km/h auftreten", schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website.