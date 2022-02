Orkantief „Ylenia“ rollt auf Deutschland zu: Stärkster Sturm seit 15 Jahren?

Da kommt was auf Deutschland zu! Mehrere Orkantiefs rollen auf das Land zu – und die haben es in sich! Denn laut Meteorologen könnte es der stärkste Sturm seit mehr als 10 Jahren werden. Der Schwerpunkt liegt ab Donnerstag vor allem in der Norden, Osten und der Mitte.

Orkantief „Ylenia“ hat Deutschland erreicht. In den kommenden Stunden nimmt der Sturm richtig an Fahrt auf. Der Orkan ist so stark, wie seit Jahren nicht mehr! „Ich glaube, dass diese Sturmserie an die Schäden von ‚Kyrill‘ 2007 in Nord-, Ost- und Westdeutschland heranreichen könnte. Ein Sturm so stark, wie seit 10/15 Jahren nicht mehr“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de laut der Bild-Zeitung.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Orkan

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor dem Orkan. „Windböen am Donnerstagnachmittag vom 12 Uhr-ICON-Modellauf: Demnach bereits in der Nacht zum Donnerstag zu orkanartigen Böen an der Kaltfront möglich. Tagsüber besonders in Schauernähe und im Norden, abends im Nordosten orkanartige Böen“, heißt es beim Kurznachrichtendienst Twitter. Sturmtief „Kyrill“ hatte im Jahr 2007 für schwere Schäden in Deutschland gesorgt – ähnliche Auswirkungen könnte nun auch „Ylenia“ haben.

Die ersten heftigen Sturmböen werden in der Nacht zum Donnerstag erwartet und sollen bis zum Samstag anhalten. „Das Sturmfeld reicht heute schon bis zu den Mittelgebirgen und Bayerischer Wald“, so der Wetterexperte. Und weiter: „Freitagabend und Nacht zu Samstag für ganz Nord- und Westdeutschland Orkanböen oder orkanartige Böen von 110 bis 130 km/h.“ Dr. Karsten Brandt warnt: In die Wälder sollte man nicht mehr gehen, da dort Lebensgefahr aufgrund umstürzender Bäume droht. „Bei derartigen Windgeschwindigkeiten sind Schäden an Gebäuden möglich. Lose Gegenstände werden umhergeweht. Äste können abbrechen oder ganze Bäume entwurzelt werden“, meint auch Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in der Bild. Schon gelesen? 15 Grad! Mega-Orkan bringt den Frühling nach Deutschland