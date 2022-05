Offen bisexuell: Diese Stars lieben Männer und Frauen!

Homosexualität ist schon längst in der Mitte des Gesellschaft angekommen. Bei Bisexualität ist das weniger der Fall, denn diese wird bisher weniger akzeptiert. Denn die sexuelle Neigung wird schnell klein geredet. Denn nach dem Klischee mag jeder Mensch ein Geschlecht immer mehr als das andere. Dass es aber ganz normal ist, Männer und Frauen romantisch und sexuell anziehend zu finden, zeigen mittlerweile einige Prominente.

Es gibt einige Stars, welche sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen und bisexuell sind. Immer mehr prominente Persönlichkeiten haben sich in der Öffentlichkeit dazu geoutet. Sie wollen vor allem anderen Menschen Mut machen, sich zu ihrer Bisexualität zu bekennen. Unter anderem zählen dazu Stars wie Miley Cyrus oder auch Harry Styles.

Diese Stars sind bisexuell

Cara Delevinge

Ein gutes Beispiel ist Model Cara Delevinge, welche mal mit Paris Jackson beim Knutschen erwischt wurde. Bereits vor einigen Jahren outete sich die Schauspielerin als bi. Schon während ihrer Beziehung zu Ex St. Vincent zeigte sie öffentlich ihre Zuneigung für Frauen.

Harry Styles

Richtig geoutet hat sich der „One Direction“-Star zwar noch nicht, jedoch gibt es einige Hinweise auf seine Bisexualität. In einem Interview gab Harry an, dass es bei der Partnerwahl nicht unbedingt wichtig ist, dass sein Gegenüber weiblich ist. Und auch in seinem aktuellen Song „Medicine“ singt er über das Knutschen mit Jungs und Mädels.

Halsey

Sängerin Halsey lebt offen bisexuell. Momentan ist sie in einer Beziehung mit einem Mann, jedoch verarbeitet sie in ihrer Musik auch vergangene Beziehungen zu Frauen. Gemeinsam mit der ebenfalls bisexuellen Lauren Jauregui schrieb sie mit ihrem Song „Strangers“ ein Liebeslied über die Beziehung zwischen zwei Mädels.

Miley Cyrus

Miley Cyrus ist bekannt als LGBT-Aktivistin und definiert sich selbst als pansexuell. Ihr ist bei der Partnerwahl das Geschlecht des Menschen völlig egal. Während ihrer kurzen Trennung von Liam Hemsworth knutschte Miley öffentlich mit dem „Victoria’s Secret“-Model Stella Maxwell.

Billie Joe Armstrong

Auch der Sänger der Punkrockband „Green Day“ liebt Männer und Frauen. In einem Interview gab der Sänger an, schon immer von seiner Vorliebe gewusst zu haben.

Angelina Jolie

Angelina Jolie ist bekannt für ihre sexuelle Offenheit und lebt seit 2003 offen bisexuell. Vor ihrer Ehe mit Schauspieler Brad Pitt war die Produzentin immer wieder in Beziehungen mit Frauen und Männern. Selbst über Sex mit anderen Frauen quatschte sie schon in Interviews. Schon gelesen? Diese Stars haben komische Hygiene-Angewohnheiten