BFF: Diese 5 Dinge müsst ihr unbedingt getan haben

Eine wirklich beste Freundin ist im Leben super wichtig. Zusammen geht man durch dick und dünn. Dabei erlebt man mit der Zeit die verrücktesten Sachen – und vergisst sie einfach nie. Aber habt ihr wirklich schon alles gemacht, was beste Freunde machen? Wir haben hier eine kleine Liste von Dingen, die ihr nicht verpassen dürft. Das sorgt garantiert für eine Menge Spaß und so schnell werdet ihr das nicht wieder vergessen.

Unvergessliche Dinge sind erst wirklich dann unvergesslich, wenn die richtige Person dabei ist. Die beste Freundin gehört da auf jeden Fall dazu. Wenn ihr diese fünf Dinge gemeinsam erlebt habt, dann werdet ihr sicher Freunde für euer ganzes Leben.

Diese fünf Sachen müsst ihr getan haben

Ein gemeinsames Fotoalbum

Wenn ihr euch schon lange kennt und viel zusammen durchgemacht habt, dann ist das perfekt für euch. So seht ihr in zehn Jahren, was ihr alles gemeinsam erlebt habt. Und noch viel spannender: Man sieht mit der Zeit, wie ihr erwachsen geworden seid und welche Veränderungen es an euch gab. Jedes Mal, wenn ihr zu zweit etwas unternommen habt, kommt wieder ein neues Bild hinzu. Na? Wie viele Seiten könnt ihr füllen?

Eine Nacht im Freien verbringen

Klingt super interessant, oder? Einfach mal in einer warmen Sommernacht draußen bleiben und die Sterne beobachten. Die Ruhe kann manchmal mehr verbinden, als viele gesagte Wörter. Genießt die Ruhe und den wunderschönen Ausblick in den Nachthimmel.

Ein Traum erfüllen

Deine beste Freundin wollte schon immer mal ein bestimmtes Konzert sehen oder ein Festival besuchen? Erfülle ihr diesen Wunsch. Sie wird unglaublich dankbar sein und die Sache vermutlich nie vergessen. Sicherlich wird sich dann deine BFF auch revanchieren. Vielleicht geht dann auch einer deiner Träume in Erfüllung?

Einen Pakt schließen

Ihr beide versteht euch fast schon blind. Aber warum keine Projekte gemeinsam angehen? Sie will eine Fremdsprache besser sprechen können? Helfe ihr bei den Vokabeln. Du benötigst aber noch etwas Unterstützung beim Klavierspielen? Sie wird sicherlich nicht Nein sagen und froh sein, dich motivieren zu können.

Einen Roadtrip

Gemeinsam zu reisen und Neues zu sehen, verbindet unglaublich sehr und schweißt uns fest zusammen. Warum nicht einfach mal einen Roadtrip? Durch ein Bundesland? Vielleicht durch Deutschland? Oder für die Fortgeschrittenen: Durch Europa? Und auch wenn es nur ein verlängertes Wochenende sein sollte.