Nie wieder braune Äpfel: Dieser Trick funktioniert ohne Zitronensaft

Der Apfel ist für den Obstsalat geschnitten und beim Servieren ist das Obst schon wieder braun. Mit einem Trick kann man das jedoch verhindern – und das ganz ohne Zitronensaft.

Der tägliche Apfel ist gut für Herz und Gefäße, beugt Asthma, Diabetes und Krebs vor. Wenn man einen Apfel aufschneidet, werden die Zellen im Fruchtfleisch zerstört. Die enthaltenen Polyphenole, welche viele gesundheitliche Vorteile haben, kommen mit Sauerstoff in Kontakt und dabei entsteht Melanin, welches für die braune Färbung verantwortlich ist. Dabei ist die schnelle und stärkere Färbung eigentlich ein Zeichen dafür, dass richtig viel Gesundes im Apfel steckt. Jedoch sieht sie eben einfach nicht schön aus. Mit einem einfachen Trick kann man das jedoch verhindern.

Zitronensaft hilft – aber es gibt einen Haken

Häufig hört man den Trick, den Apfel mit Zitronensaft zu beträufeln – dieser Hack hilft tatsächlich und das Obst wird nicht braun. Jedoch hat man nicht immer Zitronen im Haus. Der Haken an dem Trick ist aber vor allem: Die Zitrone hat einen intensiven Geschmack und der pure Apfelgenuss geht dabei verloren. Es gibt aber einen Trick, der genauso gut umzusetzen ist und wo der Apfel keinen anderen Geschmack annimmt.

Dieser Trick hilft gegen braune Apfel

Dafür benötigt man zwei Zutaten, die man immer im Haus hat – und zwar Leitungswasser und Tafelsalz. Und so funktioniert es: Zuerst schält man die Äpfel. Danach füllt man eine Schüssel mit Wasser und gibt etwas Tafelsalz hinzu. Die Apfelschnitzen lässt man anschließend rund 5 bis 10 Minuten im Salzwasser einweichen – und schon werden diese nicht mehr braun. Wenn man die Äpfel danach direkt essen will, spült man diese kurz mit Wasser ab. Ansonsten kann man diese auch in einem luftdichten Behälter aufbewahren. Denn der Effekt, dass das Obst nicht braun wird, hält danach eine ganze Weile an.

Das hat es mit dem Gummiband-Trick auf sich

Eine weitere Methode, welche gegen braune Äpfel angewandt wird, ist der Gummiband-Trick. Die Apfelviertel fügt man wieder so zusammen, wie sie ursprünglich zusammengehören. Danach stülpt man ein Gummiband über den Apfel. Er sieht nun so aus, als wäre er nicht geschnitten. Sauerstoff gelangt so nicht mehr an die Schnittstellen und wird deshalb nicht braun.