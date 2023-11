News des Tages am 30.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.11.23

Frost-Frust: Minus 14 Grad und der Winterdienst streikt!

Der Winter hat Deutschland voll im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat sogar eine Frostwarnung herausgegeben. In Schleswig-Holstein und Hamburg fielen die Temperaturen auf bitterkalte minus 14 Grad. Und dann streikt auch noch Verdi! Das bedeutet: Die Fahrzeuge des Winterdienstes bleiben in den Garagen. Chaos herrscht aufgrund von Glatteis auch auf dem Hamburger Flughafen. Ein Airbus A 319 der Eurowings ist nach der Landung von der Rollbahn geschlittert – verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch in den kommenden Tagen geht es winterlich weiter. Vor allem am Samstag könnte es stark schneien – auch im Flachland.

Ex-US-Außenminister Henry Kissinger ist tot

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist tot. Er verstarb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren im Bundesstaat Connecticut. „Mit dem Tod von Henry Kissinger hat Amerika eine der verlässlichsten und unverwechselbaren Stimmen in Fragen der Außenpolitik verloren“, teilte Ex-US-Präsident George W. Bush mit. „Ich bin dankbar für diesen Dienst und Rat, aber am dankbarsten bin ich für seine Freundschaft“, teilte er weiter mit. Bis zuletzt war Henry Kissinger aktiv und konzentrierte sich auf die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Heinz Alfred Kissinger wurde am 27. Mai 1923 im fränkischen Fürth in eine jüdische Familie hineingeboren, sein Vater war an einem lokalen Gymnasium als Lehrer tätig. Im Jahr 1938 floh seine Familie aus Nazi-Deutschland und haben sich in Manhattan niedergelassen.

Frankreich verbietet Rauchen am Strand

Die französische Regierung will hart durchgreifen und das Rauchen an Stränden, in Parks und Wäldern sowie vor Schulen verbieten. Das Raucherverbot gilt auch für Urlauber. Außerdem steigt der Preis für eine Schachtel Zigaretten von rund elf Euro bis 2027 auf 13 Euro. Ganz abgeschafft werden sollen E-Zigaretten. Denn diese seien „eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt“, sagte Frankreichs Gesundheitsminister Aurélien Rousseau. Durch den Tabakkonsum gebe es in Frankreich rund 200 Tote – und das täglich! „Wenn in einigen Jahren die schlimme Zahl von 200 Toten täglich in Folge des Tabakkonsums um 10, 20 oder 50 gesunken ist, dann wissen wir, dass es eine gute Entscheidung war“, erklärt der Politiker weiter.