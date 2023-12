News des Tages am 29.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.12.23

Wegen Hochwasser: Feuerwerksverbot in Lilienthal

Die Gemeinde Lilienthal hat ein Feuerwerksverbot erlassen. So sollen die Rettungskräfte entlastet werden, welche derzeit mit dem Hochwasser zu tun haben. „Üblicherweise ist die Einsatz-Frequenz der Feuerwehr an Silvester und Neujahr sehr hoch. Für mögliche Einsätze, die durch das Abbrennen von Feuerwerk ausgelöst werden, gibt es keine Kapazitäten“, teilte die Gemeinde in einer Mitteilung mit. Die Pegelstände im Landkreis Osterholz (Niedersachsen) seien weiterhin sehr angespannt. Leichte Entspannung gibt es unterdessen in Dresden. Der Pegel der Elbe ist leicht gesunken – jedoch soll es neue Regenfälle geben. Große Aufregung gab es dafür in Meppen: In der Gemeinde musste ein Altenheim evakuiert werden, welches direkt am Ufer liegt.

Christian Streich: Freiburg-Trainer attackiert deutsche Politik

Die Bundesliga befindet sich zwar in der Winterpause. Aber Freiburg-Trainer Christian Streich gibt dennoch fleißig Interviews und geht auf die deutsche Politik los. „Ein Problem ist, wenn aus der sogenannten politischen Mitte Geschichten erzählt werden, dass Menschen, die auf der Flucht sind, denen es schrecklich geht, unsere Zahnärzte überlasten. Diese Leute, die so was aussprechen, die sollten sich schämen“, sagt der Trainer im gemeinsamen Interview mit Heidenheim-Coach Frank Schmidt. Dabei krisitiert er scharf CDU-Chef Friedrich Merz, auch wenn er seinen Namen nicht direkt erwähnt. Grund dafür war eine Aussage von Friedrich Merz, welche er vor einigen Monaten über Asylbewerber äußerte: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keinen Termin.“

Zehn Jahre nach Skiunfall – RTL-Reporter blickt voller Sorge auf Michael Schumacher

Vor zehn Jahren hatte Michael Schumacher einen schweren Skiunfall. RTL-Reporter Felix Görne hatte den Rennfahrer über mehrere Jahrzehnte begleitet. Das einzig Positive, das bleibe, sei, dass er überlebt habe. Aber „negativ müssen wir sagen: Er ist ein pflegebedürftiger Mensch, der auf Pfleger angewiesen ist, der sich nicht mehr ausdrücken kann über die Sprache. Es ist ein sehr trauriger Zustand“, sagt der Reporter gegenüber RTL. Sein bitteres Fazit lautet: „Man klammert sich jetzt nur noch an eine Hoffnung, einen Strohhalm. Aber es geht ihm einfach nicht gut, sodass wir ihn auch nicht mehr wiedersehen werden.“