News des Tages am 24.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.01.24

Bahn fährt zu Streikbeginn mit Notfahrplan

Der Notfahrplan sei am Mittwochmorgen wegen des GDL-Streiks angelaufen. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Notfahrpläne auf der Bahn-Webseite oder in der Smartphone-App über ihre Verbindungen zu informieren. „Wir sehen, dass viele von den Reisenden ihre Fahrt entweder vorziehen konnten oder auf einen späteren Zeitpunkt vertagen“, erklärte eine Bahnsprecherin laut tagesschau. Die GDL hat unterdessen ihre Tarifforderungen konkretisiert. „Die Vorschläge orientieren sich an den Tarifabschlüssen, die wir in den vergangenen Wochen mit unseren Tarifpartnern erzielen konnten“, heißt es bei der Gewerkschaft.

Britin stirbt nach Pfusch-OP – sie wurde jahrelang wegen ihres Gewichts gemobbt

Morgan R. (20) aus London wollte sich in der Türkei den Magen verkleinern lassen und wollte so schlanker werden. Doch der Eingriff endete tödlich! „Meine wundervolle Prinzessin ist von uns gegangen“, schreibt der Freund der 20-Jährigen auf einer Spendenseite im Internet. Er bittet um Spenden für die Beerdigung. Ihr ganzes Leben habe sie mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt. Sämtliche Diäten und Therapien hätten nicht angeschlagen – so entschied sich die 20-Jährige für eine OP. Doch diese haben die Ärzte verpfuscht. Tagelang kämpfte sie danach um ihr Leben – sie erlitt einen septischen Schock und ist verstorben.

Wetter-Wende: Temperaturen schießen bis zu 25 Grad hoch!

In den kommenden Tagen wird es mild in Deutschland. Denn es steht eine Wetter-Wende bevor! Am Mittwoch werden bis zu 15 Grad erwartet. Im Südwesten bedeutet das: Die Temperatur schießt um bis zu 25 Grad hoch! „Um 6 Uhr wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz schon 15 Grad gemessen. Es werden heute bestimmt noch 17 Grad. Eine echte Warmdüse“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Dr. Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst (DWD): „Wir erwarten in der Nacht zu Mittwoch stürmischen Wind im gesamten Bundesgebiet. Im Norden, Nordosten und im Bergland können signifikante Böen mit Windstärke größer 10 auftreten.“