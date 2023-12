News des Tages am 12.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.12.23

Fahren mit dem ÖPNV wird ab 2024 teurer

Die meisten Menschen haben das Deutschlandticket. Wer dieses nicht besitzt, muss ab 2024 tiefer in die Tasche greifen. Denn der öffentliche Nahverkehr hebt die Preise in einigen Regionen stark an. Dazu zählen vor allem der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Münchner Verkehrsverbund (MVV). Andere Verkehrsverbunde haben bereits in diesem Jahr die Preise angehoben. Vor allem beim Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) wird es richtig teuer: Laut der Deutschen Presse-Agentur kosten die Tickets ab 2024 um die 12,7 Prozent mehr. Ein Einzelticket kostet dort dann 1,90 Euro – im Vergleich zu anderen Verkehrsverbunden ist das noch günstig. Im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) steigen die Tickets um durchschnittlich 10,4 Prozent an, beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) um 9,4 Prozent.

Sie besuchte noch ein Taylor-Swift-Konzert: Influencerin (19) stirbt nach Lebertransplantation

Sie besuchte noch das Taylor Swift-Konzert in Sao Paulo – kurze Zeit später war sie jedoch tot. Die brasilianische Influencerin Maria Sofia Valim musste Anfang Dezember plötzlich ins Krankenhaus. Dort benötigte die 19-Jährige eine Lebertransplantation. Wenige Tage später war sie jedoch tot. „Mit tiefstem Schmerz und tiefer Trauer informiere ich alle über den Tod meiner geliebten Tochter Sofia“, teilte ihr Vater bei Instagram mit. Kurz vor der Lebertransplantation schrieb er: „Heute Morgen wurde ein kompatibler Spender gefunden und die Operation wurde erfolgreich durchgeführt.“ Dann standen jedoch die kritischen 48 Stunden an – in dem Zeitraum zeigt sich, ob der Körper das Spenderorgan annimmt. Das war nicht der Fall – kurz danach starb sie. Kurz vor ihrem Tod konnte sie sich jedoch noch einen großen Wunsch erfüllen: Am 25. November besuchte sie das Taylor Swift-Konzert in Sao Paulo.

Alptraum im Urlaub! Touristen auf Fahrt in Freizeit-Resort überfallen

Innerhalb von zwei Wochen wurden gleich mehrere Gruppen von einer Gang in Südafrika überfallen, wie RTL berichtet. Der erste Überfall passierte am 1. Dezember. 32 Touristen aus Österreich wollten dort in die Hauptstadt Pretoria und in den Freizeitkomplex Sun City fahren, wo 2017 auch der Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ stattfand. Auf einer Landstraße sei der Reisebus dann plötzlich von einem Audi Q3 abgepasst worden. Schwer bewaffnete Gangster richteten eine Waffe gegen den Busfahrer. Dann schossen sie auf die Vorderreifen. Niemand wurde glücklicherweise verletzt. Für eine andere Reisegruppe ging es nicht so glimpflich aus – die Täter gingen ähnlich vor. Denn die Touristen wurden von den Räubern ausgeraubt.