News des Tages am 11.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 11.12.23

Karl Lauterbach vermiest die Weihnachtsvorfreude: Keine Partys vorm Fest!

Die Weihnachtsfeier in Unternehmen ist einer der Highlights zum Ende des Jahres. Doch wenn es nach Karl Lauterbach geht, sollte man genau darauf lieber verzichten. „Corona bleibt gefährlich. Es ist keine Erkältung, die man sich bedenkenlos jede Saison einfangen kann“, sagt der Bundesgesundheitsminister in der Bild am Sonntag. Da die Corona-Zahlen wieder steigen, hat der SPD-Politiker erneut das Tragen von Masken sowie Impfungen empfohlen. „Wer Krankheit unterm Weihnachtsbaum so gut es geht vermeiden will, sollte sich möglichst in den nächsten Tagen schnell noch impfen lassen – am besten gegen Grippe und Corona gleichzeitig“, meint er. Zudem rät er mehr Homeoffice vorm Fest und auf Partys in Innenräumen – wozu auch Weihnachtsfeiern zählen würden.

Hochwasser durch Regen und Tauwetter: Hier drohen Überschwemmungen

Erst ein heftiger Wintereinbruch, dann Tauwetter – und jetzt Hochwasser? Besonders einige Regionen im Süden des Landes sind gefährdet. In Thann bei Ansbach kommt das Wasser bedrohlich nah an die Wohnhäuser. In Gessertshausen bei Augsburg ist die Schmutter über die Ufer getreten. Steigende Pegelstände gibt es auch in Baden-Württemberg, Rheinland- Pfalz und Hessen. Vor allem im Allgäu könnte es zu Hochwasser kommen. „Das sind spezielle Einsatzkräfte mit verschiedenen technischen Geräten, die die Wasserlage beobachten können“, sagt Sprecherin Annelie Schiller. „Damit wir verschiedene Warnstufen auslösen können“, teilte das THW mit.

Frau von drei Hunden zu Tode zerfleischt

In Griechenland wurde eine Frau von den drei Schäferhunden ihres Nachbarn zu Tode gebissen, wie die Bild schreibt. Der Besitzer der Hunde wurde verhaftet. Durch ein Loch konnten die Hunde auf hr Grundstück gelangen. Die Frau wurde von den Tieren angegriffen und zerfleischt. Zwar eilten sofort Nachbarn zur Hilfe und haben die Hunde weggerissen, jedoch erlitt die 50-Jährige heftige Verletzungen. Rettungseinsätze konnten dann nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Angriff ereignete sich in dem Dorf Neochorouda – etwa 16 Kilometer nordwestlich von Thessaloniki. Die Hunde wurden eingeschläfert.