News des Tages am 07.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 07.12.23

Züge stehen still: GDL ruft zum Bahnstreik auf!

Ab 22 Uhr stehen die Züge wieder still! Denn die Gewerkschaft GDL hat erneut zu einem Bahnstreik aufgerufen. Bis zum Freitag 22 Uhr werden beinahe keine Züge im Regional- oder Fernverkehr fahren, auch die S-Bahnen fahren nicht. Neben der Deutschen Bahn gilt der Ausstand auch für die Regionalzug-Betreiber Transdev, AKN Eisenbahn und die City-Bahn Chemnitz. Pendler müssen sich auf tausende Zugausfälle einstellen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, da die Bahn die Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter nicht akzeptieren wolle. „Die Arbeitgeberseite mauert allerorten und ist nicht bereit, den Beschäftigten die ihnen zustehende Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit zukommen zu lassen“, begründete die Gewerkschaft den neuen Streik. Bei der Bahn stößt das auf Unverständnis: „Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

Pisa-Desaster! NRW-Innenminister: Wir müssen schon in Kitas ran

Deutsche Schülerinnen und Schüler haben bei der jüngsten Pisa-Befragung so schlecht abgeschnitten, wie noch nie. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht die Lösung bereits in der Kita. „Denn wer schon in der Grundschule nicht altersadäquat mit Sprache umgehen kann, der kann auch andere Dinge nicht lernen“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Hendrik Wüst kritisiert in diesem Zusammenhang die Kürzungen des Bundes beim Programm der Sprach-Kitas. Dort werden mit zusätzlichem Personal Kinder gefördert, deren Eltern kein oder nur wenig Deutsch können. Auch die geflüchteten Kinder brauchten dringend Hilfe. „Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir alle Prioritäten darauf setzen, dass diese Kinder erst mal die Basiskompetenzen erlernen, nämlich den Umgang mit Sprache und rechnen“, so der Politiker.

Rätsel um Mordserie in Texas: Sechs Tote nach Amoklauf

Austin (Texas) wurde von einer schrecklichen Mordserie erschüttert. Sechs Menschen sind verstorben, drei weitere Personen wurden verletzt. Ein 34-Jähriger wurde festgenommen. Was ist passiert? Ein Amoklauf zog sich von Mittwochmorgen bis in die Abendstunden hinein. Dabei habe der Täter auf mehrere Menschen gefeuert. „Wir versuchen noch, den Zusammenhang zwischen dem Verdächtigen und den Opfern zu verstehen“, erklärt Austins Interimspolizeichefin Robin Henderson am Mittwoch. Erst nach einer Verfolgungsjagd konnte der Täter gestoppt werden.