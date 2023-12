News des Tages am 06.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.12.23

Bayern verbietet das Gendern an Schulen

An Bayerns Schulen und in Behörden soll zukünftig das Gendern verboten werden. Das hat Ministerpräsident Markus Söder in seiner Regierungserklärung mitgeteilt. „Für Bayern kann ich sagen: mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen“, erklärte der Politiker. Er kritisierte Vorhaben der Ampel-Regierung wie die Cannabis-Legalisierung, dem Gendern und dem Selbstbestimmungsrecht. „Haben wir keine anderen Probleme in Deutschland?“, fragt er in seiner Regierungserklärung.

Feuer auf Berliner Weihnachtsmarkt! Verkaufsstände brennen – zwei Verletzte

Am Dienstagabend brach auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus plötzlich an zwei Verkaufsständen ein Feuer aus. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Ein Standbetreiber versuchte sogar, das Feuer auf dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz selbstständig zu löschen. Dabei zog er sich Brandverletzungen zu. Ein Weihnachtsmarktbesucher bekam durch den Rauch Atemschwierigkeiten. Die Brandursache ist völlig unklar. Der Weihnachtsmarkt wurde danach geschlossen und öffnet erst am heutigen Mittwoch wieder.

Weihnachtsdeko wird zur Todesfalle: Junge (10) schaltet Lichterkette ein und stirbt!

Ein Weihnachtsdrama erschüttert eine Familie in Brasilien! Ein Schüler wollte das zu Haus weihnachtlich festlich dekorieren – doch dann bekommt er plötzlich einen Stromschlag und stirbt! Sein Vater fand den leblosen Körper neben der Dekoration. Der 10-Jährige kam sofort in ein Krankenhaus – jedoch ist er am nächsten Tag auf der Intensivstation verstorben. Seine ältere Schwester habe ihn davor noch versucht, wiederzubeleben – ohne Erfolg. „Mein Junge hat uns verlassen. Mein Herz ist zerrissen vor lauter Schmerz. Geh deinen Weg mit Gott, mein Sohn. Ein Junge, der nur Freude und unvergessliche Momente brachte. Ich werde dich ewig lieben“, schreibt seine Mutter bei Facebook.