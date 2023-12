News des Tages am 05.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.12.23

Glatteis: Chaos und Unfälle auf unseren Straßen

Am Montagabend war ein Familienvater mit seiner Frau und seinen zwei Kindern im Auto auf der A60 unterwegs. Das Auto hat sich überschlagen. Die Familie konnte sich glücklicherweise befreien. Und auch sonst gab es wegen Glatteis zahlreiche Unfälle. In Eschebronn (Baden-Württemberg) rutschte ein Fahrzeug von der Fahrbahn und landete im Graben. Bei einem Unfall in Oldenburg (Niedersachsen) rutschte der Fahrer mit seinen Transporter unter einen LKW. Seine Frau auf dem Beifahrersitz wurde eingeklemmt und schwer verletzt. „Ihr Partner hat sie aus dem Fahrzeug rausgeholt. Es ist kaum zu erklären, wie er das geschafft hat, denn das Armaturenbrett ist bis an den Beifahrersitz herangedrückt“, sagte Siegfried Hacker von der Feuerwehr Oldenburg laut RTL.

Schwerer Unfall mit Schulbus im Erzgebirge – ein Schüler tot

Mindestens ein Mensch ist bei einem Unfall mit einem Schulbus in Sehmatal (Sachsen) ums Leben gekommen. Zudem seien zwei Erwachsene schwer verletzt, neun Kinder und ein weiterer Erwachsener leicht verletzt worden, wie RTL berichtet. Aus ungeklärter Ursache sei der Schulbus mit einem Fahrzeug des Winterdienstes zusammengestoßen. Anschließend prallte der Bus gegen einen Baum. Ein Großaufgebot von Rettungskräften sei schnell vor Ort vor gewesen. Die Strecke wurde komplett gesperrt.

Paar hat auf Bahnhofsklo Sex – dann knallt es!

Skurrile Geschichte aus Bielefeld! Ein Paar hat auf dem Bahnhofsklo Sex. Deshalb war die Damentoilette blockiert. Als eine Frau an der Tür klopfte und sich beschwerte, griff das Paar sie an. Bei dem Gespräch wurde die Bielefelderin „erst vom Mann und anschließend von der Frau ins Gesicht geschlagen“, so ein Polizeisprecher. Eine Begleitperson des Opfers wurde ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.