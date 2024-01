News des Tages am 05.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 05.01.24

Er erschoss seine Freundin – jetzt ist Oscar Pistorius frei

Am Valentinstag 2013 tötete Oscar Pistorius (37) seine damalige Partnerin Reeva Steenkamp. Knall elf Jahre nach der Tat wird der Ex-Spitzensportler auf Bewährung freigelassen. Das Leben des einstigen Paralympics-Stars wird jedoch ein anderes sein als zuvor. Das Gefängnis in Pretoria (Südafrika) hat Spuren hinterlassen. „Er trägt einen Vollbart, er ist Kettenraucher und in keiner Weise mehr athletisch – völlig außer Form. […] Man sagt uns hier: Wenn man ihn jetzt auf der Straße trifft, würde man Oscar Pistorius nicht mehr erkennen“, weiß RTL-Reporterin Nicole Macheroux-Denault.

Optiker-Legende Günther Fielmann ist tot

Der Unternehmer Günther Fielmann ist tot. Der Gründer der gleichnamigen Optiker-Kette ist am 3. Januar im Alter von 84 Jahren verstorben. 1972 hatte der Geschäftsmann seinen ersten Optiker-Laden in Cuxhaven eröffnet – das Unternehmen entwickelte sich zu einem Imperium. Im In- und Ausland gibt es heute 977 Filialen mit mehr als 22.000 Mitarbeitern. „Mein Vater hat immer wieder kundenfreundliche Leistungen eingeführt, die es vordem nicht gab. Er hat die gesamte Branche im Dienste der Kunden revolutioniert. Sein Lebenswerk erfüllt uns mit Respekt und ist für uns Ansporn, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Während wir unser Familienunternehmen in die Zukunft führen, bewahren wir die kundenfreundliche Philosophie, die Werte und das Menschenbild, die uns groß gemacht haben“, erklärte sein Sohn Marc Fielmann, welcher der heutige Fielmann-Chef ist.

Drama in Tirol: Skifahrerin (14) prallt gegen Baum und stirbt

Im österreichischen Seefeld (Bundesland Tirol) ist eine 14-Jährige bei einem schrecklichen Skiunfall ums Leben gekommen. Offenbar ist sie von der Piste gekommen und anschließend gegen einen Baum geprallt. Der Vater fuhr voraus und bemerkte, dass seine Tochter nicht nachkommt. Er fuhr wieder den Lift hinauf und entdeckte die 14-Jährige dann unterhalb einer Böschung, wie RTL berichtet. Er versuchte, das Mädchen wiederzubeleben. Doch auch die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 14-Jährigen feststellen.