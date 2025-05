Neuer Job für Pinar Atalay: Sender stellt „RTL Direkt“ ein!

Paukenschlag bei RTL: Der Sender stellt die Nachrichtensendung „RTL Direkt“ mit Pinar Atalay ein! Die Moderatorin bekommt einen neuen Job.

Vor rund vier Jahren führte der Sender im Rahmen der Nachrichtenoffensive das Format „RTL Direkt“ ein. Doch nun ist Schluss: Die Erwartungen konnten nicht erfüllt werden – der Sender nimmt die Newssendung aus dem Programm.

So geht es für Pinar Atalay nach dem Aus von „RTL Direkt“ weiter

Der Sender soll die Kolleginnen und Kollegen bereits informiert haben. Pinar Atalay bleibt dem Sender erhalten und gehört zum festen Team von „RTL aktuell“. Zudem wird bereits an neuen Formaten mit ihr gearbeitet. So wird Pinar Atalay unter anderem ab Herbst mit einem ntv Talk starten. Die letzte Folge von „RTL Direkt“ soll am 23. Juli 2025 laufen.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, erklärt: „Die News-Berichterstattung von RTL spielt weiterhin eine elementare Rolle, denn sie ist zu einem großen Teil mit verantwortlich für unseren Erfolg. Mit der Optimierung der Primetime bei RTL reagieren wir jedoch auf massive Nutzungsveränderungen. In Zeiten, in denen der Wettkampf um Aufmerksamkeit nie größer war, wird es immer wichtiger, mögliche Umschaltpunkte zu reduzieren, um die Verweildauer der Zuschauer beim Sender zu erhöhen. Gleichzeitig gewinnt die unmittelbare und ausführliche Liveberichterstattung rund um Ereignisse wie zuletzt die Beerdigung von Papst Franziskus und die Wahl seines Nachfolgers oder die Wahl des Bundeskanzlers immer mehr an Wichtigkeit für das lineare TV. Hierfür gilt es, unsere Ressourcen zu bündeln und RTL im Wettbewerb mit den Öffentlich-Rechtlichen zu stärken. Deshalb haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, „RTL Direkt“ zur Sommerpause einzustellen.“

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS & ntv: „Vielen Dank an das gesamte Team von „RTL Direkt“, das mit großer Kraft und Leidenschaft über vier Jahre an der Sendung gearbeitet und sie erfolgreich in der Primetime etabliert hat. Dass die Einstellung von „RTL Direkt“ mit der Trennung von sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen bei RTL NEWS in Berlin einhergeht, bedauern wir außerordentlich. Wir sind ihnen für ihren Einsatz sehr dankbar und werden im Haus nach Alternativen für sie suchen oder sie bei der Suche nach einem neuen Job unterstützen. Zudem werden wir mit dem Talk mit Pinar Atalay sowie einem weiteren Talk mit Nikolaus Blome Berlin als politischen Standort der Gruppe weiter stärken.“