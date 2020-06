Nathalie Bleicher-Woth: So war ihr Coming-out!

Seit 2017 spielt Nathalie Bleicher-Woth bei „Berlin – Tag & Nacht“ die Rolle der Kim. In der Serie verdreht die Soap-Beauty den Jungs den Kopf. Im privaten Leben hat sich die Darstellerin jedoch für einen ganz anderen Weg entschieden.

In der Serie ist Kim die Tochter von Marc Terenzi. Damals kam sie nach Berlin und zog zu ihrem Patenonkel Basti, welchem sie immer wieder das Leben schwer macht. Seit mehr als drei Jahren gehört die Darstellerin zur festen Clique bei BTN und die Jungs fahren voll auf ihr ab. Im realen Leben steht Nathalie Bleicher-Woth jedoch auf Frauen – aber gab es überhaupt ein Coming-Out?

Es gab kein richtiges Coming-Out

„Ein ‚richtiges‘ Coming-Out gab es gar nicht, dass ich vor allen gesagt hab ‚Hey, ich bin lesbisch.‘ Ich hab bei mir in der Heimat irgendwann mal ein, zwei Freunden davon erzählt, die das aber nicht schlimm fanden und das hat mir ein bisschen Mut gemacht. Als ich dann nach Berlin kam hab ich das einfach nicht mehr geheim gehalten. Das war sozusagen mein Coming-Out“, erzählt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nathalie Bleicher-Woth hat wieder eine Freundin

Mittlerweile ist die Darstellerin wieder in festen Händen und ist total happy mit ihrer Freundin. „Besser könnte es gar nicht laufen, wir daten uns ja seit Januar und es läuft wirklich alles super. Klar, hat man mal Meinungsverschiedenheiten, aber wir hatten noch nie einen wirklich großen Streit. Wir sind auch beide Menschen, die dann eher auf den anderen zugehen anstatt zu streiten. Es passt einfach mega gut, wir haben total die harmonische Beziehung“, sagt uns die Darstellerin.

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Und sogar eine Hochzeit schließt Nathalie Bleicher-Woth nicht aus – aber dafür muss der Zeitpunkt passen. „Wir können uns gut vorstellen mal zu heiraten. Ich möchte dem Ganzen, aber auf jeden Fall noch Zeit geben“, so die Beauty. Das Paar geht es also langsam an und lässt sich noch Zeit – aber vielleicht läuten ja tatsächlich irgendwann die Hochzeitsglocken… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19:10 Uhr. Schon gelesen? Nathalie Bleicher-Woth: So läuft es mit ihrer Freundin!