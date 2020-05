Nathalie Bleicher-Woth: So läuft es mit ihrer Freundin!

Nathalie Bleicher-Woth ist total happy! Die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hat wieder eine Freundin und schwebt auf Wolke 7. Doch wie ist eigentlich das Zusammenleben mit ihrer Liebsten? KUKKSI hat bei Beauty nachgefragt.

Der Serien-Star verbrachte zuletzt viele Wochen mit ihrer Freundin in London. Aufgrund der Corona-Situation saß die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ in der britischen Metropole fest. Das Zusammenleben hätte kaum besser laufen können, wie sie uns verriet.

So ist das Zusammenleben mit ihrer Freundin

Besser könnte es gar nicht laufen, wir daten uns ja seit Januar und es läuft wirklich alles super. Klar, hat man mal Meinungsverschiedenheiten, aber wir hatten noch nie einen wirklich großen Streit. Wir sind auch beide Menschen, die dann eher auf den anderen zugehen anstatt zu streiten. Es passt einfach mega gut, wir haben total die harmonische Beziehung“, sagt Nathalie Bleicher-Woth im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Nathalie Bleicher-Woth ist total happy

Die beiden führen eine Fernbeziehung – das scheint bei dem Paar aber gut zu klappen. „Natürlich ist es schwer, da sie aus England kommt und ich aus Deutschland, aber manchmal denke ich mir, vielleicht ist das auch ganz gut, man hat dann immer wieder was worauf man sich freuen kann. Natürlich sollte das auch so sein wenn man zusammenwohnt, aber ich finde es gut, wenn man sich nicht als selbstverständlich ansieht“, erzählt uns der BTN-Star weiter.

Mittlerweile ist Nathalie Bleicher-Woth wieder in Deutschland und musste erstmal in häusliche Quarantäne. Die beiden haben übrigens noch kein gemeinsames Pärchen-Foto bei Instagram gepostet – ihre Freundin will derzeit noch nicht in die Öffentlichkeit. „Sie fühlt sich einfach noch nicht bereit dazu! Nicht jeder möchte in der Öffentlichkeit stehen und das respektiere ich“, verriet die Darstellerin. Die neuen Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.