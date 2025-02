Namensänderung vorgeschlagen! Steht der Ballermann auf Mallorca vor dem Aus?

Der Ballermann gehört zu Mallorca einfach dazu! Die beliebte Party-Meile lockt jedes Jahr tausende Touristen auf die Insel. Doch nun müssen Urlauber stark sein: Steht der Ballermann möglicherweise vor dem Aus?

In den vergangenen Jahren mussten sich Party-Touristen am Ballermann an viele Regeln halten und es gab immer mehr Verbote – Alkohol ist in der Öffentlichkeit vorwiegend tabu, es herrscht eine strenge Kleiderordnung und es gibt auch Flyer-Verbote. Und jetzt auch noch das: Der Ballermann soll einen neuen Namen bekommen.

Verband schlägt neuen Namen für den Ballermann vor

Der Hotel- und Restaurantverband Palma Beach hat eine Namensänderung für den Ballermann vorgeschlagen. Bisher heißt die berühmte Party-Meile Carretera de l’Arenal. Künftig solle die Promenade „Passeig de s’Arenal“ laut dem Verband heißen.

Der Initiator dahinter, Juan Ferrer, habe der Bild-Zeitung erklärt: „Früher hatte die Straße zwei Fahrspuren, sodass die Bezeichnung ‚Carretera‘, also Straße, damals passend war. Heute dient die Straße als Promenade, auf der Menschen spazieren und Fahrrad fahren. Deshalb könnte sie nun auch den Namen ‚Paseo‘ bzw. auf mallorquin ‚Passeig‘ bekommen.“

Juan Ferrer fügt hinzu: „Der Küstenweg führte schon immer den Namen ‚Arenal‘, das soll auch bleiben. Da wir auf Mallorca leben, soll die mallorquinische Sprache gewürdigt werden, daher haben wir ‚Passeig‘ vorgeschlagen.“

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez Llabrés steht der Namensänderung offen gegenüber. Juan Ferrer befürwortet den Qualitätstourismus, aber stellt auch klar: „Das bedeutet nicht, dass wir einen immer teureren Tourismus wollen oder uns in eine Art Monaco, Saint-Tropez oder Mykonos verwandeln möchten. An der Playa de Palma gibt es Hotels aller Kategorien und auch Restaurants und Bars für jedes Budget.“

Übrigens: Die Meile wird „S’Arenal“ und manchmal „El Arenal“ genannt – aber was hat es mit dem Unterschied auf sich? Das hat etwas mit der mallorquinischen und der spanischen Sprache zu tun. Denn: „S’Arenal“ stammt aus dem Mallorquinischen und bedeutet so viel wie „das Sandfeld“ und auf Spanisch hingegen sagt man „El Arenal“.