Nach Tod von Aaron Carter: Nick kämpfte bei Konzert mit Tränen!

Der plötzliche Tod von Aaron Carter hat die Musikwelt geschockt! Zahlreiche Stars und Fans nahmen Abschied im Netz. Besonders schwer trifft es seinen Bruder – Nick Carter kämpfte bei einem Konzert sogar mit den Tränen.

Am Samstag kam die traurige Todesnachricht: Im Alter von nur 34 Jahren ist Aaron Carter verstorben. Der Sänger wurde tot in der Badewanne aufgefunden, wie TMZ berichtet. Aaron Carter hatte zu seinem Bruder Nick in den vergangenen Jahren nicht das beste Verhältnis. Der „Backstreet Boys“-Star kämpfte bei einem Konzert in London einen Tag später mit den Tränen und wirkte total emotional.

Fan berichtet vom Konzert von Nick Carter

„Es war so emotional! Nick wurde jedes Mal, wenn er sang, massiv bejubelt. Die Atmosphäre war verrückt. Man hatte das Gefühl, dass jeder sein Bestes tut, um Nick zu unterstützen, indem er ihn anfeuerte“, berichtete ein Konzertbesucher gegenüber Mirror. „Viele Menschen weinten und umarmten sich, es herrschte ein echtes Gefühl der Zusammengehörigkeit, und obwohl sie ihn nicht kennen, haben alle das Gefühl, dass sie Nicks Trauer mitfühlen“, schilderte der Fan weiter.

Nick Carter hat sich in einem ausführlichen Statement bei Instagram mittlerweile auch zu Wort gemeldet. „Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, ist meine Liebe zu ihm nie erloschen“, teilte er in einem Statement mit. „Ich liebe dich „Chizz“, jetzt hast du die Chance, endlich Frieden zu finden, den du hier auf der Erde nie finden konntest…. Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder“, lauteten seine emotionalen Worte weiter. Schon gelesen? Nach Tod von Aaron Carter: Sein Bruder Nick meldet sich zu Wort!