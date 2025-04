Nach Nacktfotos im Playboy: Megapark-Überraschung für Daniela Büchner

Daniela Büchner hat sich für den Playboy ausgezogen – und damit alle überrascht! Nach den Nacktfotos folgt nun auch eine Megapark-Überraschung für die Mallorca-Auswanderin.

Die 47-Jährige hatte es nicht immer leicht. Bekannt wurde Danni an der Seite von Mallorca-Sänger Jens Büchner, welcher an den Folgen von Lungenkrebs gestorben ist. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist nun auf dem Playboy-Cover zu sehen. Daniela Büchner bekommt dafür viel Bewunderung und Lob im Netz.

„Ich habe in den letzten Jahren gelernt, an mich und an das, was ich kann und was ich leiste, zu glauben“, erzählt Daniela Büchner in der deutschen Ausgabe des Playboy. Dass sie es mit 47 Jahren in das Männermagazin schafft, ist für sie ein wahrer Traum: „Und ich möchte allen anderen damit zeigen, dass man – egal, wie sehr man an sich zweifelt – alles erreichen kann, wenn man an sich arbeitet.“

Jens Büchner startete ab dem Jahr 2014 als Party-Sänger auf Mallorca durch – und trat auch immer wieder im Megapark auf. Auch am 12. Oktober 2018 hatte er dort einen Auftritt. Was zu dem Zeitpunkt niemand wusste: Es war der letzte Auftritt von dem „Goodbye Deutschland“-Auswanderer. Nur wenige Tage später erhielt er die Diagnose Lungenkrebs – am 17. November 2018 ist er verstorben.

Daniela Büchner ist beim Megapark-Opening dabei

Nun kehrt Daniela Büchner genau an diesen Ort zurück. Die Mallorca-Auswanderin hat eine VIP-Einladung für das Megapark-Opening erhalten, wie die Bild-Zeitung berichtet. Nach derzeitigem Stand wird sie jedoch nicht singen. Party-Königin Mia Julia, welche vom Bierkönig in den Megapark wechselt und zum Opening in dem Party-Komplex ihren ersten Auftritt haben wird, kann sich eine Karriere als Sängerin bei Daniela Büchner durchaus vorstellen. „Wenn ihr Herz schreit, sie will auf die Bühne und singen, dann soll sie einfach das nächste Abenteuer wagen und es anpacken! Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute!“, sagt die Ballermann-Ikone dem Blatt.

Mia Julia findet es großartig, dass sich Daniela Büchner für den Playboy ausgezogen hat: „Es ist stark, dass Danni Büchner diesen Schritt gewagt hat. Viele Menschen sehen nur die nackten Tatsachen bei so einer Aktion, übersehen aber oft das große Ganze dahinter! […] Sie ist eine gestandene Frau, Mutter, kein junger Hüpfer mehr. Auch ich gehe straff auf die 40 zu und finde es einfach großartig, dass wir noch so sexy sein dürfen.“ KUKKSI Mallorca wird vom Megapark-Opening vor Ort berichten.