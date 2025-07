Nach Liebes-Comeback: So glücklich sind Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sorgten in den vergangenen Wochen für viele Schlagzeilen. Nach dem Baby-Drama haben die beiden wieder zueinander gefunden.

Die bekannte Reality-Bekanntheit hatte es zuletzt nicht einfach. Nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt verlor die 30-Jährige ihr Baby. Dann hat sie auch noch die Verlobung mit Nikola Glumac aufgelöst. Er kämpfte um sie – und fanden dann auch wieder zusammen.

Auf die Frage eines Users bei Instagram, ob die beiden glücklich sind, antwortete Nikola Glumac: „Das sagen wir uns ständig. Kim sagt oft zu mir: ‚Schatz, ich bin so happy, dass wir uns haben.‘ Und ich sage dasselbe zu ihr.“ Die ganze Krise habe sie enger zusammengeschweißt, wie der 29-Jährige weiter verriet.

„Wir lieben uns jetzt noch mehr, weil wir wissen, was wir aneinander haben“

Zwischenzeitlich sind die beiden getrennte Wege gegangen. Nikola Glumac ist überglücklich, dass er und Kim Virginia Hartung wieder zusammengefunden haben: „Wir lieben uns jetzt noch mehr, weil wir wissen, was wir aneinander haben“, stellt er in dem sozialen Netzwerk klar. Mittlerweile sind die beiden sogar wieder zusammengezogen und blicken in ihrer neuen Umgebung optimistisch in die Zukunft. Ein erneuter Heiratsantrag könnte nur eine Frage der Zeit sein.

Die Auflösung der Verlobung hatte Kim Virginia Hartung damals mit dem fehlenden Vertrauen zu Nikola Glumac begründet. „Er war in guten Zeiten, aber nicht in schlechten Zeiten für mich da“, so die Influencerin“, teilte sie bei Instagram mit.

Gleichzeitig machte sie aber auch klar, dass Nikola Glumac kein schlechter Mensch sei: „Nikola ist ein herzensguter Mensch. Das möchte ich hier sagen. Es ist wirklich einer der besten Menschen, die ich jemals getroffen habe.“