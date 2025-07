Darum wollte Kim Virginia Hartung nicht mehr in Dubai leben

Nach dem Baby-Drama hat Kim Virginia Hartung einen Schlussstrich in Dubai gezogen und ist innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate umgezogen. Nun hat sie dafür auch die Gründe verraten.

Erst kam es zu einem Vorfall mit körperlicher Gewalt, dann löste Kim Virginia Hartung die Verlobung mit Nikola Glumac auf und verlor ihr Baby. Später kam es nicht nur zu einem Liebes-Comeback, sondern Kim Virginia Hartung wollte einen kompletten Neufang starten – und zwar in einer anderen Stadt! Deshalb hat sie Dubai hinter sich gelassen.

Darum will Kim Virginia Hartung nicht in Dubai bleiben

Bei Instagram verrät die Influencerin jetzt auch, was hinter dem Umzug steckt. „Ich komme immer wieder gerne für Termine, um Freunde zu besuchen und so weiter nach Dubai, aber für den Alltag mag ich doch gerne Natur, Ruhe und Einklang“, schreibt die 30-Jährige in einer Fragerunde.

„Ich bin super gerne von Menschen umgeben, aber ich tanke neue Energie und lade meine Batterie auf, wenn ich mit mir selbst bin. Zeit mit mir selbst ist quality time für mich“, so Kim Virginia Hartung weiter. Sie sei eine introvertierte Person – jedoch merke man das ihr manchmal nicht an. Künftig will sie für sich sein – fernab des Trubels, welchen sie in den vergangenen Jahren immer um sich hatte.

„Zu viel war passiert, zu viel Vertrauen zerbrochen“

Zwischen Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac kam es kürzlich zu einem Liebes-Comeback. Einer erneuten Verlobung erteilt sie jedoch vorerst eine Absage. „Mein erster Impuls war ein klares Nein. Zu viel war passiert, zu viel Vertrauen zerbrochen“, meint die 30-Jährige bei Instagram. Das ganze Drama habe für Risse in der Beziehung gesorgt und noch könne sie Nikola Glumac nicht komplett vertrauen. „Ich habe Nikola verziehen. Nicht, weil alles vergessen ist, sondern weil ich gesehen habe, dass sich etwas bewegt“, so die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin.