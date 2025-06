Nach Gerichtsdrama: Marc Terenzi eröffnet Eisdiele auf Mallorca

Nach dem Gerichtsdrama kann Marc Terenzi wieder aufatmen und ist jetzt stolzer Besitzer einer Eisdiele auf Mallorca. Sein Lokal eröffnete der Dschungelkönig von 2017 am Wochenende in Palma.

Gemeinsam mit seinem Manager Jan Witte und dessen Bruder feierte er die Eröffnung von „Giovanni L.“ am Paseo Maritimo in Palma – unweit des berühmten Auditoriums.

„Ihr könnt mich jetzt Iceman nennen. Das macht mir wirklich voll Spaß. Ich gebe nicht einfach nur meinen Namen her. Ich bin richtig dabei. Bei der Produktion des Eises, hinter der Theke, auch bei der Eisauslieferung am frühen Morgen werde ich manchmal dabei sein“, sagt Marc Terenzi in der Bild-Zeitung. In dem Lokal gebe es unter anderem auch Spaghetti-Eis mit Pistazie und Dubai-Schokolade.

„Mein Kopf ist so klar, und ich bin so ausgeglichen wie noch nie“

Für Marc Terenzi war 2024 laut eigener Aussage das schwierigste Jahr. Nun kann der Sänger, welcher auch in unregelmäßigen Abständen im Megapark an der Playa de Palma auftritt, optimistisch in die Zukunft blicken: „Mein Kopf ist so klar, und ich bin so ausgeglichen wie noch nie. Der ganze Stress ist endlich weg.“ Damit spricht er zwei Gerichtsprozesse an, welche ihn nervlich und emotional belasteten – jedoch am Ende gut für den Musiker ausgegangen sind. Ein Verfahren wegen sexueller Belästigung wurde eingestellt, im zweiten Prozess wurde er vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung freigesprochen.

Marc Terenzi hatte keine einfache Zeit hinter sich, jedoch soll die Eisdiele ein Neustart sein. Sein altes „Sex, Drugs & Rock’n‘-Roll-Leben“ vermisse er laut der Bild nicht: „Ich vermisse gar nichts davon. Ich lebe jetzt auch in einem völlig anderen Umfeld. Ich bin nicht mit Leuten zusammen, die abends um die Häuser ziehen, sondern mit Menschen, die am frühen Morgen ins Fitnessstudio gehen.“