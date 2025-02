Nach Dschungelcamp: Streit eskaliert völlig! Sogar ein Anwalt wurde jetzt eingeschaltet

Nach der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eskaliert der Streit zwischen Jörg Dahlmann und Jürgen Hingsen völlig. Nun wurde sogar ein Anwalt eingeschaltet.

Seit dem Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sind einige Wochen vergangen. An diesem Sonntag steht bei RTL das „Nachspiel“ an, welches vor wenigen Tagen aufgezeichnet wurde. In der Show knallte es zwischen einigen Kandidaten heftig.

Jörg Dahlmann hatte am Mittwoch in „Das Nachspiel“ vor laufenden Kameras schwere Vorwürfe gegen Jürgen Hingsen und seiner Partnerin erhoben. Nun droht Jörg Dahlmann juristischer Ärger. Denn seine Frau hat sogar einen Anwalt eingeschaltet.

„Die Behauptungen von Herrn Dahlmann sind frei erfunden und entbehren jeglicher Grundlage“

„Die Behauptungen von Herrn Dahlmann sind frei erfunden und entbehren jeglicher Grundlage. Wir werden mit aller Entschiedenheit gegen die Behauptungen vorgehen, die meine Mandantin sehr belasten“, sagt Anwalt Dirk Giesen in der Bild-Zeitung. Die Partnerin von Jürgen Hingsen fordert eine strafbewehrte Unterlassung von Jörg Dahlmann, dass er solche Vorwürfe in der Öffentlichkeit nicht mehr wiederholen darf.

Ob auch Jörg Dahlmann einen Anwalt einschaltet, ist nicht bekannt. Der Sport-Kommentator hat sich aber mittlerweile auch dazu geäußert. „Ich kenne die konkreten Vorwürfe nicht. […] Konflikte lassen sich aber auch ohne Anwälte lösen“, sagt er in der Bild. Und weiter lässt er verlauten: „Ich hatte mich in der Sendung bereits entschuldigt, dass ich es kundgetan habe. Ich dachte nicht, dass ich sie damit verletzen würde.“

„Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten“

Dass es beim Dschungelcamp-„Nachspiel“ zum Zoff kommt, hatte bereits Nina Bott angedeutet. „Wir haben gestern Abend das Nachspiel vom Dschungel aufgezeichnet. […] Ich hatte erwartungsgemäß nichts damit zu tun, habe mit jedem alles offen angesprochen und mir das angeguckt. […] Es war geprägt von Fremdscham und Peinlichkeiten, bösen Vorwürfen, unfassbar peinlichen Diskussionen um nichts. Aber aufgebauscht ins Unendliche. Die machen das echt freiwillig. Wer einschaltet, um mich zu sehen, wird mich nicht sehen, aber ich bin ein bisschen stolz drauf“, erklärte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin in einer Instagram-Story.