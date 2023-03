Mutter teilt verstörende Fotos: Wurde Aaron Carter ermordet?

Aaron Carter ist vor rund vier Monaten überraschend verstorben. Wurde der Bruder von Backstreet Boy Nick Carter umgebracht? Zumindest behauptet das seine Mutter und teilt verstörende Fotos in den sozialen Netzwerken. Sie erhebt zudem schwere Vorwürfe gegen die Ermittlungsbehörden.

Der Tod von Aaron Carter hat im November die Welt erschüttert. Der Musiker starb gerade mal im Alter von 34 Jahren. Seine Haushälterin hat den leblosen Körper in der Badewanne aufgefunden. Weshalb der Bruder von Nick Carter so früh starb, ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Seine Mutter erhebt im Netz nun krasse Vorwürfe gegen die ermittelnden Behörden.

Seine Mutter teilt Schock-Fotos im Netz

Ein Ertrinken wurde ausgeschlossen, da in der Lunge kein Wasser gefunden wurde. Das geht aus dem Obduktionsbericht hervor. Immer wieder wurde spekuliert, ob der Musiker möglicherweise an einer Drogenüberdosis gestorben ist. In seinem Haus fanden die Ermittler mehrere Dosen Druckluft und verschreibungspflichtige Medikamente. Jane Carter beschuldigt aber nun die Polizei, einen „möglichen Mord“ gar nicht erst untersucht zu haben. Seine Mutter teilte verstörende Fotos im Netz – darauf sind Fäkalien auf der Kleidung und dem Boden des Badezimmers zu sehen.

Wurde Aaron Carter umgebracht?

„Aaron bekam eine Menge Morddrohungen von Leuten, die ihm das Leben schwer machten“, schreibt seine Mutter bei Facebook und erklärt: „Jemand hatte einen Plan, seine Sucht zu nutzen, um ihn zu beseitigen“, so Jane Carter. Dann stellt sie auch klar, weshalb sie die Schock-Fotos im Netz teilt: „Ich möchte diese Fotos vom Todesort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner es als versehentliche Drogenüberdosis abgetan hat. Sie haben es nie als möglichen Tatort untersucht, wegen seiner Suchtvergangenheit.“ Weiter schreibt seine Mutter: „Wir wollen Antworten. Wir wollen Gerechtigkeit. Es gibt Leute, die zur Verantwortung gezogen werden müssen.“ Schon gelesen? Aaron Carter: Druckluft-Dosen-Sucht? Neue Details zur Todesursache!