Aaron Carter: Druckluft-Dosen-Sucht? Neue Details zur Todesursache!

Aaron Carter ist am Samstag überraschend verstorben. Der ehemalige Teeniestar wurde nur 34 Jahre alt. Der Sänger wurde tot in der Badewanne aufgefunden. Nun gibt es neue Details zur Todesursache.

Am Wochenende machte die traurige Todesnachricht die Runde: Im Alter von nur 34 Jahren ist Aaron Carter verstorben. In den vergangenen Jahren hatte der Musiker immer wieder mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Die Todesursache war bisher unklar. Jetzt gibt es aber laut Medienberichten neue Details zu den Todesumständen.

Polizei findet mehrere Dosen in seinem Bad

Bisher klar war: Aaron Carter wurde tot in der Badewanne aufgefunden. Die Polizei habe Dosen mit Druckluft und verschreibungspflichtige Pillen in seinem Badezimmer gefunden, wie das Portal TMZ meldet. Das Einatmen von Dosenluft kann zu rauschähnlichen Zuständen sowie Wahrnehmungsstörungen zu führen. Das kann relativ schnell Halluzinationen auslösen und auch das Bewusstsein stören. Zudem kann auch die Atmung blockiert werden, da durch das Einatmen von Dosenluft auch das Gehirn angegriffen wird. Ob die Dosen aber wirklich etwas mit dem Tod von Aaron Carter zutun haben, konnte noch nicht endgültig geklärt werden. In den vergangenen Jahren habe er „Druckluft-Spray aus Dosen eingeatmet und über 100 Krampfanfälle erlitten“, wie er selbst in einem Interview mit The Sun mal zugab.

Zahlreiche Stars und Fans nahmen im Netz Abschied von Aaron Carter. Besonders schwer traf es seinen Bruder Nick Carter, welcher bei einem Konzert sogar in Tränen ausbrach. Der Backstreet Boys hat sich nach dem Tod seines Bruders mit einem emotionalen Statement bei Instagram zu Wort gemeldet. „Ich liebe dich „Chizz“, jetzt hast du die Chance, endlich Frieden zu finden, den du hier auf der Erde nie finden konntest…. Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder“, schrieb er in dem Post. Schon gelesen? Nach Tod von Aaron Carter: Sein Bruder Nick meldet sich zu Wort!