Mit dieser geheimen Zutat wird Kartoffelpüree besonders cremig

Damit Kartoffelpüree luftig wird, sollten mehlig kochende Kartoffeln verwendet werden. Laut dem Rapper Snoop Dogg wird er mit einer etwas ungewöhnlichen Zutat noch viel cremiger.

Kartoffelpüree ist schnell zubereitet und kommt mit wenigen Zutaten aus. Einmal nicht aufgepasst, kann der gewünschte cremige Kartoffelpüree zum Tapetenkleister werden. Neben Kartoffeln, Butter und Milch sollte man mehlig kochende Kartoffeln verarbeiten. Auch die Gewürze sind entscheidend. Laut dem Rapper Snoop Dogg kann man mit einer Geheimzutat das Kartoffelpüree richtig aufpeppen.

Mayonnaise macht Kartoffelpüree cremig

Snoop Dogg mischt Mayonnaise in sein Kartoffelpüree. Das mag auf den ersten Blick ungewöhnlich klingen – jedoch soll dieser damit total cremig werden. Das hat der Musiker in seinem Kochbuch „Crook to Cook“ laut merkur.de verraten.

Das Rezept des Musikers für Kartoffelpüree

2 kg Kartoffeln

4 EL Butter

500 ml Sahne

8 EL Mayonnaise

So wird Kartoffelpüree mit Mayonnaise zubereitet

Zuerst muss man die Kartoffeln schälen. Anschließend werden diese gekocht, bis sie weich sind. In das Wasser sollte man unbedingt Salz geben. In der Zwischenzeit kann man die Butter schmelzen. Diese wird anschließend mit Sahne und Mayonnaise aufgeschlagen. Danach werden die Kartoffeln abgegossen, sobald diese weich sind. Die Kartoffeln werden gestampft und gibt nach und nach die Butter-Sahne-Mayonnaise-Mischung dazu. Mit Salz und Pfeffer wird das Kartoffelpüree gewürzt. Und schon ist es fertig.

Snoop Dogg ist im Rapgeschäft sehr erfolgreich. Zu einer seiner größten Leidenschaften zählt jedoch das Kochen und er hatte sogar mit der amerikanischen Küchenlegende Martha Stewart eine Kochshow. Dort wurden zahlreiche Rezepte nachgekocht – Kartoffelpüree mit Mayonnaise ist jedenfalls ein Versuch wert.

Darum sollte man mehlig kochende Kartoffeln verwenden

Grundsätzlich sollte man für Kartoffelpüree mehlig kochende Kartoffeln verwenden. Denn nach dem Schälen kann man diese in kleine Stücke schneiden und erst dann ins Salzwasser geben. So lassen sich diese viel besser zerkleinern, als wenn man festkochende Kartoffeln verwendet. Zerstampfen sollte man die Kartoffeln mit einem Handstampfer oder zu einer Kartoffelpresse. Durch die Zugabe von etwas Kochwasser kann man die Konsistenz ganz nach Geschmack variieren. Etwas gemahlene Muskatnuss sowie ein wenig Senf sorgen für die richtige Würze.