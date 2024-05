Mit dem Kissen-Trick zahlt man im Flugzeug nichts fürs Handgepäck

Es gab Zeiten, wo das Handgepäck im Flugpreis mit inbegriffen war – das ist jedoch schon längst Geschichte. Mit einem Trick kann man jedoch deutlich mehr Handgepäck ins Flugzeug schmuggeln – ohne, dass man dafür extra was bezahlen muss.

Billigairlines erfreuen sich in der Urlaubszeit aufgrund ihrer attraktiven Angebote großer Beliebtheit – jedoch muss man für viele Sachen zusätzlich zahlen: Sei es das Handgepäck, Snacks sowie Getränke oder auch der Sitzplatz. Grundsätzlich darf man bei den meisten Airlines ein kleines Handgepäck mit in die Kabine nehmen. Ist dies jedoch größer, muss man dafür extra blechen – das ist dann auch der Fall, wenn man ein zweites Handgepäckstück mit an Bord nehmen will.

Für diejenigen, welche gerne mehr Klamotten mit in den Urlaub nehmen wollen und kein großes Gepäck aufgeben wollen, müssen oft tief in die Tasche greifen. Denn ein zusätzliches oder großes Handgepäck kostet viel Geld. Mit einem Trick ist das aber Schnee von gestern: Das Netz hat nämlich einen genialen Hack parat – und der ist komplett legal.

Mit dem Kissen-Trick mehr Klamotten ins Flugzeug schmuggeln

Kurz vorweg: Der Trick soll nicht dazu animieren, gefährliche Sachen mit an Bord zu nehmen. Denn die geltenden Sicherheitsauflagen sollten natürlich beachtet werden. Und so funktioniert es: Auf TikTok haben einige User gepostet, wie sie deutlich mehr Klamotten in die Kabine schmuggeln. Und was braucht man dazu? Ein Kissen. Dafür benötigt man einen Kissenbezug, den man einfach mit Kleidungsstücken befüllt. Je größer der Kissenbezug ist, umso mehr Kleidung kann man natürlich mit in den Flieger nehmen.

Das sagt eine Flugbegleiterin dazu

Die Crew wird natürlich denken, dass man das Kissen zum Schlafen im Flugzeug benötigt – so ist zumindest die Theorie. Jedoch ist es kein Geheimnis, dass der Hack immer beliebter wird, um Geld zu sparen – was sagen jedoch Flugbegleiterinnen selbst dazu? „Von der Besatzung hat sicher niemand etwas dagegen“, sagt Stewardess Linda bei TikTok. Aber auch nur dann, wenn man sich an die Sicherheitsauflagen hält. Der Trick mache besonders bei einem Wochenend-Trip viel Sinn, wo ein kleines Handgepäckstück zu wenig sei, aber ein großes Aufgabegepäck zu viel – in dem Fall kann man den Hack gut anwenden.