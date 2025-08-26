Mit dem Kastanien-Trick kann man Spinnen im Herbst fernhalten

Wenn es draußen kalt wird, zieht es Spinnen in warme Räume. Die Tiere können durch jede Ritze kommen – für Spinnenphobiker ein absoluter Albtraum! Mit einem genialen Trick kann man die Krabbeltiere jedoch fernhalten.

Der Herbst steht vor der Tür – und damit auch viele Spinnen. Denn die Krabbeltiere zieht es in der kalten Jahreszeit in Wohnungen und Häuser – schließlich sind die Räume alle beheizt. Aber deshalb gleich die Chemiekeule oder den Staubsauger rausholen? Lieber nicht! Denn Spinnen sind Schädlingsbekämpfer – dennoch handelt es sich um ungebetene Gäste. Ein simpler Trick kann Abhilfe schaffen.

Kastanien vertreiben Spinnen

Der Geruch von Kastanien soll für Spinnen extrem unangenehm sein. Legt man diese aus, wo die Spinnen ins Haus kommen können – das können beispielsweise Fensterbänke, Balkontüren oder der Eingangsbereich sein – hält man die achtbeinigen Tiere fern. Der Duft frischer Kastanien verfliegt jedoch nach einiger Zeit – deshalb sollte man diese regelmäßig durch neue Kastanien austauschen.

Dass Spinnen vor Kastanien flüchten, hat auch eine Studie aus dem Jahr 2017 im Fachmagazin Journal of Economic Entomology bestätigt. Die Forscher haben einen Test mit drei Spinnenarten, welche auch in Deutschland aufzufinden sind, gemacht: Die Braune Witwe, die Gartenkreuzspinne und die Große Fettspinne. Das Ergebnis: Alle Spinnen nahmen Reißaus bei Kastanien.

Ein Tipp: Die Kastanien kann man leicht mit einem Hammer zerdrücken. Der Grund? So wird der Duft der Kastanie intensiver freigesetzt. Was man ebenfalls beachten sollte: Dieser Hack hilft nur, wenn Spinnen von draußen hereinwollen. Sind die Krabbeltiere bereits in den Räumen, reagieren sie nicht auf Kastanien.

Aus der Studie geht aber auch hervor, dass nicht alle Kastanienarten gegen Spinnen helfen. Nur die Esskastanie (Castanea sativa) würde die Krabbeltiere in die Flucht schlagen – auch bekannt als Echte Kastanie oder Edelkastanie. Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) würde laut Ansicht der Forscher nichts bringen.

Auch diese Tipps halten Spinnen fern

Neben dem Kastanien-Trick gibt es noch weitere Hacks, welche Spinnen fernhalten. Die Wohnung oder das Haus sollte sauber sein. Denn durch gründliches Reinigen wird die Nahrungsquelle der Krabbeltiere beseitigt. Ein Fliegengitter schützt nicht nur vor Insekten jeglicher Art, sondern auch vor Spinnen.

Neben der Kastanie mögen Spinnen auch andere Gerüche nicht – dazu zählen beispielsweise Eukalyptus- und Minzöl, Essig, Lavendel, Tabak oder Zitrusfrüchte. Spinnen werden wie andere Insekten von einer hellen Außenbeleuchtung angelockt – um diese zu vertreiben, sollte man lieber gedämpftes und gelbliches Licht verwenden. Und zuletzt: Auch Anti-Spinnen-Sprays halten die Tiere fern – jedoch handelt es sich dabei um keine umweltschonende und tierfreundliche Alternative.