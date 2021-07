Mit 19 Jahren: TikTok-Star Swavy erschossen!

Einfach nur schrecklich! Mehrere Medien berichteten am Dienstag, dass Swavy im Alter von 19 Jahren ums Leben gekommen ist. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der TikTok-Star wurde in Wilmington (US-Bundesstaat North Carolina) erschossen!

Am 5. Juli wurde Swavy angeschossen. Er kam sofort in ein Krankenhaus – dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Zuvor machten Gerüchte die Runde, dass er verstorben sei. Befreundete Influencer bestätigten mittlerweile den Tod des Influencers. Sein Kanal bei TikTok wurde mittlerweile gelöscht.

Swavy starb an seinen schweren Verletzungen

Die schreckliche Tat soll sich am Montagvormittag gegen 11 Uhr zugetragen haben, wie mehrere Zeugen laut dem Portal Delaware Online berichten. Der Leichnam wurde obduziert und es gibt keine Zweifel mehr, dass es sich dabei um Matima Miller, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, handelt. In der 70.000-Einwohner-Stadt Wilmington kommt es häufiger zu Schusswechseln. Laut Medienberichten ist es die 82. Schießerei in diesem Jahr.

„Er ist erschossen worden und ich will, dass ihr alle wisst, dass ich sein Erbe weitertragen werde! Er hat nur Videos gemacht, Alter! Er war so was von real!“, erklärte sein Kumpel Damaury Mikula bereits zuvor. Nachdem die Todesnachricht bestätigt wurde, rief er die „Lang lebe Swavy“ ins Leben. Die beiden Web-Stars konnten die Community vor allem mit Tanzclips begeistern. „Swavy“ hatte auf seinem Kanal auf der chinesischen Plattform um die 2,5 Millionen Follower. Schon gelesen? Gefährlicher TikTok-Trend: Teenager (15) stirbt an Drogen-Challenge!