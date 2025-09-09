Michael Wendler: Comeback im Megapark auf Mallorca!

Damit hatte niemand mehr gerechnet! Michael Wendler feiert sein Comeback auf der großen Bühne auf Mallorca. Der Sänger wird am 11. September im Megapark auftreten, wie er selbst bei Facebook bestätigte.

Michael Wendler feiert Comeback im Megapark

„Was niemand mehr für möglich gehalten hätte, wird Realität: Michael Wendler ist zurück – und zwar größer, spektakulärer und energiegeladener als je zuvor! Nach seinem sensationellen Comeback in Deutschland setzt der Kultstar nun noch einen drauf und kehrt auf die Bühne zurück, die ihn zur Legende machte: Mallorca!“, schreibt Michael Wendler bei Facebook.

Am 11. September 2025 steht Michael Wendler im weltberühmten Megapark auf der SHOWBÜHNE. Weitere Shows im September und Oktober 2025 werden folgen. Auch für 2026 schnappt sich der Megapark MICHAEL WENDLER exklusiv. Die Rückkehr des „Königs des Popschlagers“ auf Mallorca“ gilt als musikalische Sensation. Wär hätte das gedacht – was für ein COMEBACK. Am 11. September 2025 ist es nun soweit: Wendler performt live seine größten Hits, brandneue Songs und garantiert eine Bühnenshow, die in Erinnerung bleiben wird.

Michael Wendler betont: „Das ist mehr als nur ein Auftritt – es ist ein emotionales Wiedersehen mit seinen Fans und mit einem Ort, der ein fester Teil seiner musikalischen Karriere war. Niemand hätte gedacht, dass dieser Tag kommt – und genau das macht ihn so besonders“. Michael Wendler hat sich zurückgekämpft, trotz aller Schwierigkeiten und Widerstände.