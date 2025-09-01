Mia Julia: Intimer Moment beim Auftritt – plötzlich kommt es zum intensiven Kuss an der Bühne

Mia Julia ist DIE Party-Queen am Ballermann und hat am Sonntag den Megapark auf Mallorca regelrecht wieder zerlegt. Und während dem Auftritt kam es plötzlich zu einem Zungenkuss – aber was steckt dahinter? KUKKSI Mallorca war bei dem Auftritt dabei.

Mit „Bring mich nach Hause“ oder „Peter Pan“ rockt Mia Julia den Megapark auf Mallorca. Denn die Party-Königin ist in dieser Saison zu dem Partykomplex gewechselt. Meist gibt es schon lange vor dem Auftritt einen Einlassstopp bei der Sängerin. Und auch diesmal war der Megapark wieder komplett voll. Um 23.25 am Sonntagabend betrat Mia Julia die Bühne. Auch diesmal riss sie den Partykomplex wieder ab – inklusive Nippelblitzer und anschließendem Lachflash.

Mia Julia küsst Fan an der Bühne

Während ihrer Performance hat Mia Julia einen weiblichen Fan mit zwei kleinen Zetteln entdeckt. Die Ballermann-Künstlerin wollte wissen, was darauf steht. Auf einem war „Küss mich“ zu sehen. Und Mia Julia hat nicht lange gezögert und legte mit dem Fan einen langen Kuss am Rand der Bühne hin! Die Ballermann-Künstlerin erfüllt eben alle Fanwünsche.

„Sie kann sehr gut küssen“

Der 26-jährige Fan war nach dem Kuss völlig außer sich und total glücklich. „Es war unglaublich. Denn Mia Julia ist eine tolle Frau. Ich sehe sie zum dritten Mal und habe so gehofft, dass es irgendwann funktioniert. Und sie kann sehr gut küssen“, sagt Valentina aus Österreich zu KUKKSI Mallorca. „Ich verfolge Mia Julia schon seit einigen Jahren“, meint sie weiter.

Zahlreiche Fans sind ausschließlich wegen Mia Julia auf die Balearen-Insel gekommen. „Ich wollte Mia Julia endlich mal live sehen. Und heute klappt es endlich“, erklärt Ralf auf Stuttgart, welcher rund 4 Stunden vor dem Auftritt bereits im Megapark war. Und auch Christine aus Leipzig kam mit ihren Mädels in den Partykomplex: „Wir haben lange davor gebucht und gehofft, dass Mia Julia während unseres Urlaubes auftritt. Jetzt wird unser Traum endlich wahr und können sie endlich mal live erleben.“