Megapark verkündet Knaller zum Malle-Closing – Dieser Mega-Star tritt auf

Im Megapark auf Mallorca steigt die letzte große Sause des Jahres! Der Party-Komplex lädt zum Closing ein. Die Location hat einen ganz besonderen Künstler angekündigt.

Die Saison auf Mallorca neigt sich dem Ende zu. Doch bevor die Lichter an der Playa de Palma ausgehen, lässt es der Megapark mit dem Closing nochmal richtig krachen und veranstaltet die letzte große Party-Sause des Jahres.

Der Megapark hat kürzlich das Line-Up für das Closing bekanntgegeben. Demnach treten bekannte Stars wie Mia Julia, Isi Glück, Pietro Lombardi, Lorenz Büffel, Marc Eggers oder Mickie Krause auf.

Capital Bra tritt im Megapark auf

Für das Closing holen die Verantwortlichen einen Superstar der Rap-Szene auf die Bühne – und zwar Capital Bra. „Ich bin am 24. Oktober auf jeden Fall im Megapark. Das erste Mal in Spanien. Kommt alle vorbei, wir rasten dort aus. Das Beste kommt zum Schluss“, verkündete er stolz.

Das Closing im Megapark auf Mallorca geht vom 23. bis zum 26. Oktober 2025, KUKKSI Mallorca wird vor Ort berichten. Für den Megapark war es eine besondere Saison, denn der Party-Komplex feierte sein 25-jähriges Jubiläum und das Closing ist der krönende Abschluss. Bereits zu Beginn der Saison verkündete die Location einen Knaller: Seit diesem Jahr tritt Mia Julia im Megapark auf, auch Oli P. steht dort regelmäßig auf der Bühne. Erst kürzlich sorgte der Megapark mit dem Comeback von Michael Wendler für Schlagzeilen.