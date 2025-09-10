Megapark-Comeback: Das denkt Michael Wendler über das Ballermann-Business

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Michael Wendler feiert sein Comeback im Megapark! Er stellt sich dem Publikum – was an der Playa de Palma auf Mallorca bekanntlich die härteste Jury ist. Damals hat der umstrittene Sänger verraten, wie hart das Ballermann-Business wirklich ist.

Nach über fünf Jahren kehrt Michael Wendler an den Ballermann zurück. Dort feiert der Sänger am 11. September sein Comeback im Megapark. „Was niemand mehr für möglich gehalten hätte, wird Realität: Michael Wendler ist zurück – und zwar größer, spektakulärer und energiegeladener als je zuvor! Nach seinem sensationellen Comeback in Deutschland setzt der Kultstar nun noch einen drauf und kehrt auf die Bühne zurück, die ihn zur Legende machte: Mallorca!“, kündigte er bei Facebook an.

Weiter betont der Sänger: „Das ist mehr als nur ein Auftritt – es ist ein emotionales Wiedersehen mit seinen Fans und mit einem Ort, der ein fester Teil seiner musikalischen Karriere war. Niemand hätte gedacht, dass dieser Tag kommt – und genau das macht ihn so besonders.“

So dachte Michael Wendler damals über das Ballermann-Business

Aber wie wird sein Comeback bei den Urlaubern im Megapark ankommen? Das weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Schon damals hat Michael Wendler aber durchblicken lassen, dass das Publikum im Megapark knallhart sei. „Das Mallorca-Publikum ist das härteste der Welt – da stimmen mir glaube auch viele Kollegen zu. Hier ist man in einer Urlaubsstimmung und man kennt keine Grenzen – das spürt man natürlich auch als Künstler, wenn man schlecht ist und das kann unangenehm werden. Wenn man die Leute unterhalten kann, packt man das hier aber auch“, sagte Michael Wendler im Jahr 2019 in einem Interview mit KUKKSI Mallorca im Megapark.

Schon damals lief für den Sänger nicht alles perfekt: „Ich hatte auch mal einige Durststrecken. Seit vielen Jahren bin ich schon auf Mallorca, dann war ich mal eine Zeit lang weg, weil mich keiner sehen wollte. Jetzt wollen alle wieder – das ist manchmal wie eine Achterbahnfahrt, in der man nicht drin steckt. Das Wichtigste ist aber, wenn man ganz unten ist, dass man einfach weiter macht. Das habe ich auch gemacht und irgendwann kommen dann wieder schöne Zeiten.“ Nach mehreren Jahren kehrt Michael Wendler nun genau auf diese Bühne zurück – wie das Publikum vor Ort reagieren wird, sieht man am 11. September im Megapark.