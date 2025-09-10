Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Mallorca

    Megapark-Comeback: Das denkt Michael Wendler über das Ballermann-Business

    gepostet am

    Michael Wendler im Megapark Mallorca
    KUKKSI Mallorca

    Damit hätte wohl niemand gerechnet: Michael Wendler feiert sein Comeback im Megapark! Er stellt sich dem Publikum – was an der Playa de Palma auf Mallorca bekanntlich die härteste Jury ist. Damals hat der umstrittene Sänger verraten, wie hart das Ballermann-Business wirklich ist.

    Nach über fünf Jahren kehrt Michael Wendler an den Ballermann zurück. Dort feiert der Sänger am 11. September sein Comeback im Megapark. „Was niemand mehr für möglich gehalten hätte, wird Realität: Michael Wendler ist zurück – und zwar größer, spektakulärer und energiegeladener als je zuvor! Nach seinem sensationellen Comeback in Deutschland setzt der Kultstar nun noch einen drauf und kehrt auf die Bühne zurück, die ihn zur Legende machte: Mallorca!“, kündigte er bei Facebook an.

    Weiter betont der Sänger: „Das ist mehr als nur ein Auftritt – es ist ein emotionales Wiedersehen mit seinen Fans und mit einem Ort, der ein fester Teil seiner musikalischen Karriere war. Niemand hätte gedacht, dass dieser Tag kommt – und genau das macht ihn so besonders.“

    Michael Wendler und Laura Müller
    Laura Müller: Ehrliche Worte über Michael Wendler - "Ich kann mich ja nicht von ihm trennen"

    So dachte Michael Wendler damals über das Ballermann-Business

    Aber wie wird sein Comeback bei den Urlaubern im Megapark ankommen? Das weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Schon damals hat Michael Wendler aber durchblicken lassen, dass das Publikum im Megapark knallhart sei. „Das Mallorca-Publikum ist das härteste der Welt – da stimmen mir glaube auch viele Kollegen zu. Hier ist man in einer Urlaubsstimmung und man kennt keine Grenzen – das spürt man natürlich auch als Künstler, wenn man schlecht ist und das kann unangenehm werden. Wenn man die Leute unterhalten kann, packt man das hier aber auch“, sagte Michael Wendler im Jahr 2019 in einem Interview mit KUKKSI Mallorca im Megapark.

    Schon damals lief für den Sänger nicht alles perfekt: „Ich hatte auch mal einige Durststrecken. Seit vielen Jahren bin ich schon auf Mallorca, dann war ich mal eine Zeit lang weg, weil mich keiner sehen wollte. Jetzt wollen alle wieder – das ist manchmal wie eine Achterbahnfahrt, in der man nicht drin steckt. Das Wichtigste ist aber, wenn man ganz unten ist, dass man einfach weiter macht. Das habe ich auch gemacht und irgendwann kommen dann wieder schöne Zeiten.“ Nach mehreren Jahren kehrt Michael Wendler nun genau auf diese Bühne zurück – wie das Publikum vor Ort reagieren wird, sieht man am 11. September im Megapark.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023