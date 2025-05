Mediziner gibt grünes Licht für Heino-Auftritt im Bierkönig auf Mallorca

Er ist der älteste Ballermann-Künstler aller Zeiten! Mit seinen 86 Jahren tritt Heino am heutigen Samstag im Bierkönig auf Mallorca auf. Davor hat sich der Sänger einem Gesundheitscheck unterzogen – der Mediziner gibt grünes Licht für den Auftritt in dem Party-Komplex.

Der Bierkönig auf Mallorca hat den Schlagersänger engagiert: Heino wird am heutigen Samstag auf der Bühne in dem Party-Tempel an der Playa de Palma auftreten. Insgesamt sechs Auftritte sind in dieser Saison im Bierkönig geplant und soll dafür eine Top-Gage kassieren.

„Heino ist ein medizinisches Phänomen!“

Vor seinem Mallorca-Trip hat sich Heino gründlich von einem Arzt in seinem Wohnort Kitzbühel untersuchen lassen. „Heino ist ein medizinisches Phänomen! Er ist mit seinen 86 Jahren überdurchschnittlich fit, wie es manche viel jüngere Menschen nicht sind“, sagt Internist Dr. Bernhard Heindl in der Bild-Zeitung.

Heino: „Ich hab richtig Bock auf Malle!“

Unter anderem wurde ein Lungenfunktionstest durchgeführt, checkte Herzfrequenz, Blutdruck und Kreislauf. „Heinos Werte liegen bei weit über 100 Prozent. Er ist noch immer voll belastbar. Das hat man bei Menschen seines Alters höchst selten“, erklärt der Arzt. Und was sagt Heino? „Ich hab richtig Bock auf Malle! Ich bin ja schon auf der ganzen Welt aufgetreten, aber der Ballermann ist doch ein ganz besonderer Ort. Ich verspreche, dass meine Fans mit mir richtig Spaß haben werden“, so der Schlagersänger.

Laut dem Medienbericht hat der Bierkönig für seinen Auftritt auf Wunsch seines Managements eine erhöhte Sicherheitsstufe ausgerufen. Heino ist bereits auf der Insel gelandet – sein Auftritt findet um 19 Uhr statt und soll rund 45 Minuten dauern. Unter anderem wird er Hits wie „Schwarzbraun ist die Haselnuss“, „Blau blüht der Enzian“ und sein neues Lied „Ein Gläschen am Morgen auf der Bühne“ performen.

Reisegruppe reist mit Rollator zum Ballermann

Auch die Fans können den Auftritt von Heino kaum erwarten. In der spanischen Seniorenresidenz „Es Castellot“ in Santa Ponsa haben sich einige Rentner zusammengefunden, welche am Samstag zum Ballermann fahren wollen. Einige sind mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs. „Unsere Herzen schlagen für Heino – und das schon seit Jahrzehnten. Und auch wenn einige von uns nicht mehr so mobil sind, lassen wir uns dieses Ereignis nicht entgehen. Heino, wir kommen!“, sagt die 84-jährige Rentnerin zu Bild.