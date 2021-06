Mallorca: Party am Ballermann eskaliert völlig

Schon wieder ist es passiert! An der Playa de Palma auf Mallorca ist es erneut zu Massenpartys und Trinkgelagen gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort – neben der Ortspolizei kam diesmal auch die Policía Nacional.

Beinahe täglich zeigen sich auf Mallorca die gleichen Bilder: Am Ballermann kommt es zu Massenpartys, welche besonders von deutschen Touristen ausgehen. Und auch, wenn die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind – es gilt noch immer die Abstandsregel sowie eine Maskenpflicht. Doch an die geltenden Corona-Regeln hielt sich beinahe niemand. Zudem ist auch der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit untersagt – das war schon vor der Pandemie der Fall.

Polizei hat Situation nur schwer unter Kontrolle

In den vergangenen Tagen ist es immer wieder zu solchen Partys gekommen – und seit Start der Fußball-EM scheint es für die Urlauber kein Halten mehr zu geben und feiern in Scharen an der Strandpromenade. Besonders aggressiv war die Stimmung in der Nacht zum Sonntag gegenüber der Polizei. Die Beamten wurden von den Party-Touristen als „Hurensöhne“ beschimpft und bildeten auf der Straße eine Sitzblockade. Die Polizisten hatten wie auch in den vergangenen Tagen einige Probleme, die Menschenmenge unter Kontrolle zu bekommen.