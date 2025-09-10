Mallorca: Kutschpferd kollabiert mitten in Palma – Urlauber bleiben einfach sitzen

Es sind Szenen, die fassungslos machen: Ein Kutschpferd ist am Montag in Palma de Mallorca zusammengebrochen. Die Urlauber in der Kutsche blieben einfach sitzen und weigerten sich, auszusteigen.

Die Insassen blieben einfach in der Kutsche sitzen, während das Pferd zusammengebrochen ist und kümmerten sich auch nicht um das Tier. Das Pferd blieb mehrere Minuten regungslos auf dem Asphalt liegen, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Laut Augenzeugen war der Kutscher auch wenig bemüht, das Tier wieder auf die Beine zu bringen.

„Die Tiere sind völlig erschöpft nach Monaten harter Arbeit“

Das Rathaus Palma bestätigte, die Kutsche sei in eine nicht autorisierte Zone gefahren. Für Pferde sei es dort besonders rutschig gewesen. „Es ist eine Schande. Jedes Jahr versucht man uns zu täuschen und sagt, es handele sich bloß um Ausrutscher – doch das ist eine Lüge. Die Tiere sind völlig erschöpft nach Monaten harter Arbeit und haben kaum noch Kraft, sich auf den Beinen zu halten“, erklärt die Tierschutzpartei „Progreso en Verde“.

Tierschützer gehen auf die Barrikaden. Auch die Tierschutzorganisation PETA fordert ein Verbot von Kutschfahrten in Palma. Fachreferentin Jana Hoger erklärt laut einer Pressemitteilung: „Die hohen Temperaturen auf der Insel, Lärm und Verkehrschaos bedeuten für die sensiblen Fluchttiere enormen psychischen und körperlichen Stress – immer wieder kollabieren sie vor Erschöpfung. Diese wiederholten Zusammenbrüche von Pferden vor Touristenkutschen auf Mallorca sind längst keine tragischen Einzelfälle mehr – sie sind Ausdruck einer menschengemachten, systematischen Tierquälerei. Solange die Tiere Touristen durch die überfüllten Straßen Palmas ziehen müssen, macht sich Mallorca für massives Tierleid verantwortlich. Wir fordern die Balearische Regierung auf, Kutschfahrten zum Schutz der Tiere endgültig zu verbieten. Und auch Urlaubende müssen Verantwortung übernehmen: Wer für eine Fahrt in der Kutsche bezahlt, bezahlt auch das Leid der Pferde.“

Bereits am Samstag (6.9.) war ein anderes Kutschpferd vor der Kirche Sant Nicolau in Palma zusammengebrochen. Auch dieses Tier zeigte Erschöpfungsanzeichen. Der Kutscher sowie die Urlauber kümmerten sich hier jedoch um das Tier, welches nach wenigen Minuten wieder aufstehen konnte. Die Diskussion um ein Verbot von Pferdekutschen hält schon seit Jahren in Palma an.