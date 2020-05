Mallorca, deine Promis: Julian Benz

Julian Benz bringt den Megapark auf Mallorca regelmäßig zum beben. Im Jahr 2014 begann der Partysänger seine Karriere und ist mittlerweile auf der Balearen-Insel nicht mehr wegzudenken. Doch wie tickt der Sänger eigentlich? Und wie wurde er bekannt? KUKKSI Mallorca stellt euch Julian Benz vor.

Seine Karriere begann im Jahr 2014 als „Jöli“. Sein Abitur hatte er in der Tasche, danach schloss er eine Ausbildung zum Sport und Fitnesskaufmann ab. Doch seine größte Leidenschaft war die Musik. Und dann startete er auch auf Mallorca durch. Seine Debüt-Single „Schöne Maid“ brachte er beim Malle-Opening im Jahr 2014 raus. Bei dem Partypublikum war der neu aufgemachte Schlagerklassiker von Tony Marshall ein echter Ohrwurm und landete auch in den Mallorca-Charts – so machte sich der Sänger einen Namen.

Julian Benz ist aus der Partyszene nicht wegzudenken

Mit seiner Debüt-Single landete er einen echten Hit – es kamen immer mehr Auftritte und schnell war er aus der Partyszene nicht mehr wegzudenken. Mit „Ab geht’s in der Hütte“ landete er in der Apres-Ski-Saison im gleichen Jahr gleich den nächsten Party-Kracher. Mit „Sommer Sonne Party“ legte er im Sommer 2015 nach. Unter anderem trat er dann bei größeren Events wie „Seepark 6“ oder „Viva Willingen“ heizte auch dem Publikum auf Mallorca in „Krümels Stadl Paguera“ ein.

Seine Songs im Überblick

„Für immer Urlaub“

„Prima Martina“

„Je mehr ich trinke“

„96 Stunden wach“

„Sommer Sonne Party“

„Ab geht´s in der Hütte“

„Abriss Ballermann“

„Alles Geil“

Durchbruch im Jahr 2017

Julian Benz wurde mit dem „Ballermann Award“ geehrt und „Je mehr ich trinke“ wurde zu einer DER Mallorca-Hits im Jahr 2016. Seit 2017 steht „Jöli“ regelmäßig im Megapark auf der Bühne und hat es in der Partyszene ganz nach oben geschafft. Mit regelmäßigen Updates hält er seine Community bei Instagram auf dem Laufenden. Bei YouTube hat er mehr als eine Million Aufrufe. Seit 2019 steht er bei „Summerfield Booking“ unter Vertrag.