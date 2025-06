Magersucht: Influencerin Nihal Candan (†30) ist verstorben – zuletzt wog sie nur noch 22 Kilo

Die türkische Influencerin Nihal Candan kämpfte jahrelang gegen Anorexia nervosa. Aufgrund ihrer Magersucht ist die Netz-Bekanntheit im Alter von nur 30 Jahren verstorben.

Nihal Candan erlag am 21. Juni ihrer Krankheit in einem Krankenhaus. In den vergangenen zwei Jahren hatte die 30-Jährige um die 40 Kilogramm abgenommen, wie Mirror berichtet.

Sie wog bei ihrem Tod nur noch 22 Kilogramm

Bei ihrem Tod wog Nihal Candan nur noch 22 Kilogramm. Während der Behandlung hörte ihr Herz auf zu schlagen – jegliche Wiederbelebungsversuche der Ärzte waren erfolglos.

Die Nachricht von ihrem sich verschlechternden Zustand wurde zuerst von der Modedesignerin Pınar Kerimoğlu verbreitet. Die traurige Todesnachricht bestätigte auch ihre Schwester Bahar bei Instagram und schildert, dass sie sich erst in der vergangenen Woche nach ihrem Gesundheitszustand erkundigt hatte.

Ihre Mutter hatte zuvor erklärt, dass ihre Tochter in Lebensgefahr schwebe und an eine Maschine angeschlossen sei, um am Leben zu bleiben. Ihr Vater erlitt laut türkischen Medien aufgrund der emotionalen Belastung durch den kritischen Zustand seiner Tochter einen Herzinfarkt.

„Du hast diese Welt zu früh verlassen“

Zahlreiche Fans nehmen Abschied von der Influencerin. „Ich habe buchstäblich darüber geweint. Sie war so jung und schön“ oder „Du hast diese Welt zu früh verlassen. Aber die Energie, das Lächeln und die Erinnerungen, die du hinterlassen hast, sind immer noch bei uns“, heißt es in den Kommentaren.

Nihal Candan ernährte sich nur noch von Soda und Kaffee

Nihal Candan hatte nicht nur in den Netzwerken eine große Bekanntheit, sondern nahm auch in der türkischen Realityshow „Bu Tarz Benim“ teil. Zuletzt soll sie sich laut ihrer Familie ausschließlich von Soda und Kaffee ernährt haben. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich so dramatisch, dass ein medizinischer Vormund die Entscheidungen treffen musste.