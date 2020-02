Pickel nach der Rasur: Diese 8 Tipps helfen gegen Rötungen!

Die Rasur gehört für viele heute einfach dazu – sowohl im Gesicht, als auch im Intimbereich. Wer jedoch eine sensible Haut hat, kämpft danach mit ziemlich uncoolen Nebenwirkungen: Oft sind Pickel oder Rötungen die Folge. Doch was hilft eigentlich dagegen? Mit einigen Tipps kannst du die Hautunreinheiten vermeiden.

Besonders wenn die Haut gereizt ist, können nach dem Rasieren schnell Rötungen entstehen – mit diesem Problem haben viele zu kämpfen. Diese sehen nicht anschaulich aus – vor allem in der Bikinizone, aber vor allem im Gesicht- oder Intimbereich. Diese können auch brennen oder jucken – aber was kannst du eigentlich dagegen tun?

Warum entstehen die Rötungen überhaupt?

Diese kleinen Rötungen oder auch Mini-Pickel sind das Vorstadium von Rasurbrand – diese entstehen vor allem durch verunreinigte Poren. Dort dringen Bakterien ein, welche dann „tote Pickel“ verursachen – so entstehen die Rötungen. Deshalb ist die Pflege immer wichtig, dass die Poren immer frei sind. Egal, wo du dich am Körper rasierst – die Rötungen und Pickel können an jeder Körperstelle entstehen.

Diese 8 Tipps helfen gegen Rasur-Pickel