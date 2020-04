Coronavirus: Wie lange dauert das eigentlich noch?

Durch das Coronavirus sind wir schon krass eingeschränkt. Die Clubs haben zu, aber auch Bars oder Kinos sind geschlossen. Zudem sollten wir auch soziale Kontakte meiden – aber wie lange dauert das eigentlich alles noch?

Bald soll es wieder deutlich wärmer werden. Doch mit der Clique im Park chillen oder den Grill anschmeissen, ist leider verboten. Nicht mal eine Umarmung mit der besten Freundin oder ein Besuch über Ostern bei Oma und Opa sind möglich. Derzeit müssen wir Social Distancing durchhalten – wie lange geht das eigentlich noch?

Derzeit gilt eine Kontaktsperre

Immer mehr Menschen stecken sich in Deutschland mit dem Coronavirus an – schon um die 80.000 sind infiziert, mehr als 1.000 Leute sind an der Infektion verstorben. Um eine Verbreitung einzudämmen, wurde ein Kontaktverbot verhängt – in einigen Bundesländern gelten auch Ausgehbeschränkungen. Die gelten bis zum 19. April 2020 – darunter fällt also auch Ostern und die Ferien. In der Zeit müssen wir leider zu Hause chillen. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Statement.

Wie lange bleibt das Coronavirus?

Das Virus selbst wird uns aber noch viel länger beschäftigen – auch nach dem 19. April 2020. Doch wie lange, können derzeit nicht mal Experten vorhersehen. Fachleute und Virologen sind sich dabei nicht immer ganz einer Meinung – aber dfas Coronavirus stellt uns auch vor eine extreme Herausforderung, denn eine solche Pandemie hat es in Deutschland oder auch generell in Europa bisher kaum gegeben. Mit dem Kontaktverbot soll sich die Situation aber etwas bessern – davon geht auch Virologe Christian Drosten aus, welcher derzeit im TV immer wieder Interviews gibt.

Was tun gegen Langeweile?

Doch leider müssen wir uns bis dahin noch etwas gedulden und uns zu Hause beschäftigen. Klar: Das ist manchmal gar nicht so einfach – aber gegen die Langeweile kannst du einige Dinge tun! HIER erfährst du, was du alles während dem Kontaktverbot in deinen eigene vier Buden machen kannst. Da müssen wir derzeit alle durch – das Wichtigste ist aber: Bleibt gesund!