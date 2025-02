„Let’s Dance“-Star Taliso Engel fassungslos über Kommentar: „Mit Behinderten sollte man ja nichts zu tun haben“

Taliso Engel konnte in der Kennenlernshow von „Let’s Dance“ bei den Zuschauern viele Sympathiepunkte sammeln. Doch nun ist der Para-Schwimmer fassungslos über einen Kommentar.

Nach seinem ersten Auftritt hat Taliso Engel zahlreiche Nachrichten im Netz bekommen. Über das unglaublich positive Feedback hat sich der „Let’s Dance“-Kandidat sehr gefreut. Doch den 22-Jährigen erreichen nicht nur herzliche Nachrichten – er erhält auch diskriminierende Kommentare.

„Mit Behinderten sollte man ja nichts zu tun haben, aber der Junge ist hübsch“

In einer Instagram-Story hat Taliso Engel einen Chatverlauf veröffentlicht. Der 22-Jährige zeigt eine Nachricht, welche ihn fassungslos macht: „Mit Behinderten sollte man ja nichts zu tun haben, aber der Junge ist hübsch.“ Der User meint damit die angeborene Sehbehinderung von Taliso Engel, welche er seit seiner Geburt hat.

„Wie kommst du zu der Annahme, dass man mit Behinderten nichts zu tun haben sollte?“, fragt Taliso Engel den User. Dann folgt die unfassbare Antwort: „Nichts gegen dich, war eher gegen die Downies gerichtet, die uns nur auf der Tasche liegen.“ Der Paralympics-Sieger ist „sprachlos und traurig“ über solche Nachrichten.

Taliso Engel hat sich bewusst dazu entschieden, diese Nachricht öffentlich zu machen. „Zwischen lauter unfassbar lieben und süßen Nachrichten, finde ich leider auch immer wieder solche“, so der „Let’s Dance“-Kandidat. Der 22-Jährige will damit zeigen, dass Diskriminierung niemals schweigend hingenommen werden darf.

Bei den Paralympics in Tokio erschwamm sich Taliso Engel im Jahr 2021 die Goldmedaille und gewann drei Jahre später das nächste olympische Gold. Trotz seiner Sehbehinderung und seines jungen Alters hat Taliso Engel eine unglaubliche Karriere hingelegt – nun will er bei „Let’s Dance“ auch zeigen, was er auf dem Tanzparkett drauf hat. Und seine erste Performance konnte sich sehen lassen: Der 22-Jährige tanzte sich in der Kennenlernshow auf Anhieb in die Herzen der Zuschauer und zählt zu den Favoriten der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“.

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.